Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС установили локальный режим тишины - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:19 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/aes-2077066904.html
На ЗАЭС установили локальный режим тишины
На ЗАЭС установили локальный режим тишины - РИА Новости, 27.02.2026
На ЗАЭС установили локальный режим тишины
Локальный режим тишины установлен в районе Запорожской АЭС, начат ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" и открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:19:00+03:00
2026-02-27T10:19:00+03:00
энергодар
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077900_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_09c58060e689f55c45cf5323f710aa31.jpg
https://ria.ru/20260221/lihachev-2075981917.html
https://ria.ru/20260227/zaes-2077033136.html
энергодар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851856280_0:0:2890:2167_1920x0_80_0_0_36821e342189b50cf897725b5649d937.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
энергодар, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, вооруженные силы украины
Энергодар, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
На ЗАЭС установили локальный режим тишины

Лихачев: в районе ЗАЭС установили локальный режим тишины

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Локальный режим тишины установлен в районе Запорожской АЭС, начат ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" и открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, поврежденных ударами ВСУ, ремонт продлится не менее недели, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сегодня, 27 февраля с 7 часов утра в районе Запорожской АЭС установлен локальный режим тишины. Это позволило ремонтным бригадам, в числе которых находятся и специалисты "Росатома", приступить к работам по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная", которые были повреждены 10 февраля в результате огневого воздействия со стороны украинских формирований. Сами работы по времени займут не менее недели", - сказал журналистам Лихачев.
Линии электропередач недалеко от Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Лихачев оценил сроки ремонта ЛЭП "Ферросплавная-1"
21 февраля, 15:55
Подачу электроэнергии для собственных нужд ЗАЭС обеспечивают две высоковольтные линии электропередачи, и выход из строя одной из них повышает риски для безопасной эксплуатации атомных энергоблоков, находящихся в режиме "холодный останов", пояснил Лихачев.
"За последние полгода это уже пятый случай, когда приходится прибегать к локальному режиму тишины для обеспечения ремонтных работ. В сентябре – октябре прошлого года станция целый месяц находилась в режиме полной потери внешнего энергоснабжения. И только в октябре российские специалисты смогли приступить к ремонтно-восстановительным работам", - отметил глава "Росатома".
Впоследствии режимы тишины вводились в ноябре и декабре 2025 года, а также январе 2026 года, добавил Лихачев.
Ситуация в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре "остаётся неспокойной", подчеркнул Лихачев. "Вчера вечером город атомщиков Энергодар был обесточен на 5 часов в результате огневого воздействия на энергетическую инфраструктуру региона", - сказал он.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Глава ЗАЭС рассказал о получении энергоблоками лицензий
Вчера, 03:02
 
ЭнергодарАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала