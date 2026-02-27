https://ria.ru/20260227/aes-2077066904.html
На ЗАЭС установили локальный режим тишины
На ЗАЭС установили локальный режим тишины - РИА Новости, 27.02.2026
На ЗАЭС установили локальный режим тишины
Локальный режим тишины установлен в районе Запорожской АЭС, начат ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" и открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС,... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T10:19:00+03:00
2026-02-27T10:19:00+03:00
2026-02-27T10:19:00+03:00
энергодар
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/13/1846077900_0:0:3118:1754_1920x0_80_0_0_09c58060e689f55c45cf5323f710aa31.jpg
https://ria.ru/20260221/lihachev-2075981917.html
https://ria.ru/20260227/zaes-2077033136.html
энергодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0e/1851856280_0:0:2890:2167_1920x0_80_0_0_36821e342189b50cf897725b5649d937.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, вооруженные силы украины
Энергодар, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
На ЗАЭС установили локальный режим тишины
Лихачев: в районе ЗАЭС установили локальный режим тишины
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Локальный режим тишины установлен в районе Запорожской АЭС, начат ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" и открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, поврежденных ударами ВСУ, ремонт продлится не менее недели, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Сегодня, 27 февраля с 7 часов утра в районе Запорожской АЭС
установлен локальный режим тишины. Это позволило ремонтным бригадам, в числе которых находятся и специалисты "Росатома
", приступить к работам по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная", которые были повреждены 10 февраля в результате огневого воздействия со стороны украинских формирований. Сами работы по времени займут не менее недели", - сказал журналистам Лихачев
.
Подачу электроэнергии для собственных нужд ЗАЭС обеспечивают две высоковольтные линии электропередачи, и выход из строя одной из них повышает риски для безопасной эксплуатации атомных энергоблоков, находящихся в режиме "холодный останов", пояснил Лихачев.
"За последние полгода это уже пятый случай, когда приходится прибегать к локальному режиму тишины для обеспечения ремонтных работ. В сентябре – октябре прошлого года станция целый месяц находилась в режиме полной потери внешнего энергоснабжения. И только в октябре российские специалисты смогли приступить к ремонтно-восстановительным работам", - отметил глава "Росатома".
Впоследствии режимы тишины вводились в ноябре и декабре 2025 года, а также январе 2026 года, добавил Лихачев.
Ситуация в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре "остаётся неспокойной", подчеркнул Лихачев. "Вчера вечером город атомщиков Энергодар
был обесточен на 5 часов в результате огневого воздействия на энергетическую инфраструктуру региона", - сказал он.