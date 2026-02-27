На ЗАЭС установили локальный режим тишины

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Локальный режим тишины установлен в районе Запорожской АЭС, начат ремонт ЛЭП "Ферросплавная-1" и открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, поврежденных ударами ВСУ, ремонт продлится не менее недели, заявил генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев.

"Сегодня, 27 февраля с 7 часов утра в районе Запорожской АЭС установлен локальный режим тишины. Это позволило ремонтным бригадам, в числе которых находятся и специалисты " Росатома ", приступить к работам по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС и линии "Ферросплавная", которые были повреждены 10 февраля в результате огневого воздействия со стороны украинских формирований. Сами работы по времени займут не менее недели", - сказал журналистам Лихачев

Подачу электроэнергии для собственных нужд ЗАЭС обеспечивают две высоковольтные линии электропередачи, и выход из строя одной из них повышает риски для безопасной эксплуатации атомных энергоблоков, находящихся в режиме "холодный останов", пояснил Лихачев.

"За последние полгода это уже пятый случай, когда приходится прибегать к локальному режиму тишины для обеспечения ремонтных работ. В сентябре – октябре прошлого года станция целый месяц находилась в режиме полной потери внешнего энергоснабжения. И только в октябре российские специалисты смогли приступить к ремонтно-восстановительным работам", - отметил глава "Росатома".

Впоследствии режимы тишины вводились в ноябре и декабре 2025 года, а также январе 2026 года, добавил Лихачев.