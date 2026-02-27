https://ria.ru/20260227/aeroporty-2077047331.html
Аэропорты будут информировать пассажиров об услугах при задержке рейса
Аэропорты будут информировать пассажиров об услугах при задержке рейса
Российские аэропорты будут информировать пассажиров о времени и месте получения услуг, положенных при задержке рейса, следует из изменений в Федеральные... РИА Новости, 27.02.2026
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские аэропорты будут информировать пассажиров о времени и месте получения услуг, положенных при задержке рейса, следует из изменений в Федеральные авиационные правила, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Обслуживающая организация должна обеспечить предоставление пассажирам в аэропорту звуковой и (или) зрительной информации о местах и времени получения услуг, указанных в пункте 99 правил", - говорится в новой редакции правил, вступающей в силу с 1 марта.
Пункт 99 Федеральных правил определяет услуги, которые положены пассажирам при задержке рейса.
Кроме того, аэропорты обяжут информировать пассажиров о месте выдачи багажа. Эта информация должна основываться на данных, предоставленных авиаперевозчиком, отмечено в документе.