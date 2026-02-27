Рейтинг@Mail.ru
Аэропорты будут информировать пассажиров об услугах при задержке рейса - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:29 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/aeroporty-2077047331.html
Аэропорты будут информировать пассажиров об услугах при задержке рейса
Аэропорты будут информировать пассажиров об услугах при задержке рейса - РИА Новости, 27.02.2026
Аэропорты будут информировать пассажиров об услугах при задержке рейса
Российские аэропорты будут информировать пассажиров о времени и месте получения услуг, положенных при задержке рейса, следует из изменений в Федеральные... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T08:29:00+03:00
2026-02-27T08:29:00+03:00
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777136148_0:103:2750:1649_1920x0_80_0_0_519c0d9b9d6644db1016efbdd841aaa4.jpg
https://ria.ru/20260118/perelet-2068563746.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777136148_311:0:2749:1828_1920x0_80_0_0_318f8f2385397eb654437b33fba39809.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Аэропорты будут информировать пассажиров об услугах при задержке рейса

Аэропорты будут информировать пассажиров о времени и месте получения услуг

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево имени А.С. Пушкина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские аэропорты будут информировать пассажиров о времени и месте получения услуг, положенных при задержке рейса, следует из изменений в Федеральные авиационные правила, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Обслуживающая организация должна обеспечить предоставление пассажирам в аэропорту звуковой и (или) зрительной информации о местах и времени получения услуг, указанных в пункте 99 правил", - говорится в новой редакции правил, вступающей в силу с 1 марта.
Пункт 99 Федеральных правил определяет услуги, которые положены пассажирам при задержке рейса.
Кроме того, аэропорты обяжут информировать пассажиров о месте выдачи багажа. Эта информация должна основываться на данных, предоставленных авиаперевозчиком, отмечено в документе.
Пассажиры у информационного табло в аэропорту - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
В Госдуме рассказали об изменении правил авиаперелетов в России с 1 марта
18 января, 02:17
 
РоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала