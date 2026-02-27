Аэропорты будут информировать пассажиров об услугах при задержке рейса

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российские аэропорты будут информировать пассажиров о времени и месте получения услуг, положенных при задержке рейса, следует из изменений в Федеральные авиационные правила, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Обслуживающая организация должна обеспечить предоставление пассажирам в аэропорту звуковой и (или) зрительной информации о местах и времени получения услуг, указанных в пункте 99 правил", - говорится в новой редакции правил, вступающей в силу с 1 марта.

Пункт 99 Федеральных правил определяет услуги, которые положены пассажирам при задержке рейса.