В аэропортах Перми и Ижевска ввели временные ограничения
В аэропортах Перми и Ижевска ввели временные ограничения - РИА Новости, 27.02.2026
В аэропортах Перми и Ижевска ввели временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах Перми (Большое Савино) и Ижевска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 27.02.2026
Пермь, Ижевск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропортах Перми и Ижевска ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов