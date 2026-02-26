В Херсонской области три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ

В Скадовском районе недалеко от села Новониколаевка БПЛА атаковал легковой автомобиль и ранил трёх человек — женщину 1962 года рождения и мужчин 1961 и 1962 года рождения. Все доставлены в Скадовскую больницу, сообщил губернатор.