В Херсонской области три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ
В Херсонской области три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 26.02.2026
В Херсонской области три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ
26.02.2026
херсонская область
новая каховка
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Три мирных жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрелов ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима пострадали три мирных жителя", - сообщил губернатор в своем канале в Мах
В Скадовском районе недалеко от села Новониколаевка БПЛА атаковал легковой автомобиль и ранил трёх человек — женщину 1962 года рождения и мужчин 1961 и 1962 года рождения. Все доставлены в Скадовскую больницу, сообщил губернатор.
Повреждены частные дома в селах Брилевка, Таврийске, Райском и Обрывке. Противник также обстрелял Алешки, Голую Пристань, Солонцы и Старую Збурьевку.
Атакам беспилотников подверглись Алешки, Голая Пристань, Кардашинка, Костогрызово, Крынки, Нечаево, Новая Збурьевка, Новая Каховка
, Песчановка, Поды, Подлесное, Пролетарка, Раденск, Солонцы, Старая Збурьевка и Янтарь, сообщил Сальдо.