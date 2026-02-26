Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 26.02.2026
14:48 26.02.2026 (обновлено: 14:56 26.02.2026)
В Херсонской области три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ
В Херсонской области три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 26.02.2026
В Херсонской области три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ
Три мирных жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрелов ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.02.2026
происшествия, херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Происшествия, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ

В Херсонской области три мирных жителя пострадали при обстрелах ВСУ за сутки

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости. Три мирных жителя Херсонской области получили ранения в результате обстрелов ВСУ за прошедшие сутки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«
"За прошедшие сутки в результате террористических атак киевского режима пострадали три мирных жителя", - сообщил губернатор в своем канале в Мах.
В Скадовском районе недалеко от села Новониколаевка БПЛА атаковал легковой автомобиль и ранил трёх человек — женщину 1962 года рождения и мужчин 1961 и 1962 года рождения. Все доставлены в Скадовскую больницу, сообщил губернатор.
Повреждены частные дома в селах Брилевка, Таврийске, Райском и Обрывке. Противник также обстрелял Алешки, Голую Пристань, Солонцы и Старую Збурьевку.
Атакам беспилотников подверглись Алешки, Голая Пристань, Кардашинка, Костогрызово, Крынки, Нечаево, Новая Збурьевка, Новая Каховка, Песчановка, Поды, Подлесное, Пролетарка, Раденск, Солонцы, Старая Збурьевка и Янтарь, сообщил Сальдо.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
ПроисшествияХерсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
