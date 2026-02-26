https://ria.ru/20260226/zheneva-2076967128.html
Дмитриев прибыл в отель в Женеве, где должен провести встречу с США
Дмитриев прибыл в отель в Женеве, где должен провести встречу с США - РИА Новости, 26.02.2026
Дмитриев прибыл в отель в Женеве, где должен провести встречу с США
Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где, как ожидается, он проведет РИА Новости, 26.02.2026
Дмитриев прибыл в отель в Женеве, где должен провести встречу с США
