Дмитриев прибыл в отель в Женеве, где должен провести встречу с США - РИА Новости, 26.02.2026
18:26 26.02.2026 (обновлено: 18:47 26.02.2026)
Дмитриев прибыл в отель в Женеве, где должен провести встречу с США
© REUTERS / Pierre AlbouyОтель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве перед началом переговоров России и Украины при посредничестве США
Отель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве перед началом переговоров России и Украины при посредничестве США - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Pierre Albouy
Отель Four Seasons Hotel des Bergues в Женеве перед началом переговоров России и Украины при посредничестве США
ЖЕНЕВА, 26 фев — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в отель Four Seasons в Женеве, где, как ожидается, он проведет переговоры с американской стороной, передает корреспондент РИА Новости.
Дмитриев на тонированном минивэне прибыл в отель в 16:25 по местному времени (18:25 мск).
В Four Seasons находится делегация США, которая с 14 часов дня проводила неофициальные переговоры с делегацией Украины.
К моменту приезда Дмитриева полиция начала отгонять машины украинской делегации, готовя их к отъезду.
