МИД России: в Женеве не проводили переговоры по контролю над вооружениями
МИД России: в Женеве не проводили переговоры по контролю над вооружениями - РИА Новости, 26.02.2026
МИД России: в Женеве не проводили переговоры по контролю над вооружениями
Сообщения СМИ, что Россия и США якобы вели переговоры в Женеве о новом договоре по ядерным вооружениям, является дезинформацией, это была лишь встреча... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:24:00+03:00
2026-02-26T17:24:00+03:00
2026-02-26T17:32:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
мирный план сша по украине
сша
россия
женева (город)
сша
2026
Новости
ru-RU
В мире, Россия, Женева (город), Мирный план США по Украине, США
