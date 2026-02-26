Рейтинг@Mail.ru
МИД России: в Женеве не проводили переговоры по контролю над вооружениями - РИА Новости, 26.02.2026
17:24 26.02.2026 (обновлено: 17:32 26.02.2026)
МИД России: в Женеве не проводили переговоры по контролю над вооружениями
в мире
россия
женева (город)
мирный план сша по украине
сша
в мире, россия, женева (город), мирный план сша по украине, сша
В мире, Россия, Женева (город), Мирный план США по Украине, США
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Сообщения СМИ, что Россия и США якобы вели переговоры в Женеве о новом договоре по ядерным вооружениям, является дезинформацией, это была лишь встреча представителей стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это как раз пример дезинформации, фейков... Могу подтвердить: на полях плановых, подчеркну, мероприятий в рамках сегмента высокого уровня конференции по разоружению в Женеве состоялась беседа представляющих Россию и США должностных лиц", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что таким образом российская сторона откликнулась на просьбу американской выслушать ее и "не более того".
"При этом ничего принципиально нового не прозвучало", - отметила Захарова.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Косачев прокомментировал запрос Британии и Франции по ядерному оружию Киеву
25 февраля, 13:31
 
