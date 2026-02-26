https://ria.ru/20260226/zemletryasenie-2076783240.html
У берегов Курил произошло землетрясение
У берегов Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 26.02.2026
У берегов Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали в четверг в Тихом океане вблизи побережья северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T03:35:00+03:00
в мире
тихий океан
северо-курильск
парамушир
елена семенова
У берегов Курил произошло землетрясение
