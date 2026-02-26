Эксперт объяснил, почему Зеленскому не нужен мир

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский и ряд европейских стран не заинтересованы в восстановлении мира на Украине на реалистичных условиях, так как это идет в разрез с их алчными планами и целями развязанной именно ими войны, заявил РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что европейские страны не настроены поддерживать трёхсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе западных государств, дипломат подчеркнул, что Европу не интересует будущее украинского народа.
"Маниакальность Зеленского упивается представившейся возможностью вершить людские судьбы украинцев, буквально утопив в крови одну из самых больших по территории и населению стран Европы. Этим умело пользуются в своих интересах ряд циничных европейских политиков. В целом они не заинтересованы в восстановлении мира на Украине на реалистичных условиях, так как это идет в разрез с их алчными планами и целями развязанной именно ими войны. Поэтому будут до последнего мотивировать Зеленского на продолжение войны, а если он в какой-то момент отправится к праотцам от передоза или от рук заговорщиков в собственном окружении, постараются завести на пост президента Украины "достойную" их требованиям очередную марионетку", - сказал эксперт.
По его словам, искать логику в словах и действиях главаря киевского режима – занятие неблагодарное.
"Давно не секрет, что Зеленский в жесткой зависимости от запрещенных веществ, полностью изменяющих сознание. Что само по себе является трагедией для любого народа, который вынужден находиться под управлением такого горе-руководителя. Еще страшнее то, что Зеленский в полной зависимости от своих западных хозяев. Сейчас между ними – между США, Британией и Евросоюзом – серьезные разногласия по широкому спектру вопросов, в том числе по украинскому кейсу. Оттого и постоянные публичные метания Зеленского", - отметил аналитик.
По мнению Арькова, после очередной встречи или телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, когда тот "отсыпает очередную порцию подзатыльников, Зеленский становится чуть ли не голубем мира, заявляя о нацеленности на скорейшее завершение конфликта на предложенных США принципах".
"Но затем пообщается с главами стран так называемой "коалиции желающих" напрямую или получит директивы от них через непотопляемого махинатора и манипулятора Андрея Ермака и вновь превращается в стервятника-падальщика", - подытожил собеседник агентства.
С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
25 февраля, 08:00