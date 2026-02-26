Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, почему Зеленскому не нужен мир - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:46 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/zelenskiy-2077005051.html
Эксперт объяснил, почему Зеленскому не нужен мир
Эксперт объяснил, почему Зеленскому не нужен мир - РИА Новости, 26.02.2026
Эксперт объяснил, почему Зеленскому не нужен мир
Владимир Зеленский и ряд европейских стран не заинтересованы в восстановлении мира на Украине на реалистичных условиях, так как это идет в разрез с их алчными... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T21:46:00+03:00
2026-02-26T21:46:00+03:00
в мире
украина
сша
европа
владимир зеленский
василий небензя
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684292_0:303:3072:2031_1920x0_80_0_0_53c3a383a3f1d0ab16d1b2d17c02f04d.jpg
https://ria.ru/20260225/medvedev-2076537338.html
https://ria.ru/20260225/ukraina-2076514909.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684292_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cd12d3251e38794ff622cd8d4a64e5b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, европа, владимир зеленский, василий небензя, дональд трамп, оон, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Василий Небензя, Дональд Трамп, ООН, Мирный план США по Украине
Эксперт объяснил, почему Зеленскому не нужен мир

Арьков: Зеленскому не нужен мир, потому что это идет в разрез с его планами

© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский и ряд европейских стран не заинтересованы в восстановлении мира на Украине на реалистичных условиях, так как это идет в разрез с их алчными планами и целями развязанной именно ими войны, заявил РИА Новости руководитель экспертно-аналитической сети PolitRUS, эксперт по международным конфликтам Виталий Арьков.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что европейские страны не настроены поддерживать трёхсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе западных государств, дипломат подчеркнул, что Европу не интересует будущее украинского народа.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Мир невозможен": на Западе резко ответили на слова Медведева о Зеленском
25 февраля, 04:38
"Маниакальность Зеленского упивается представившейся возможностью вершить людские судьбы украинцев, буквально утопив в крови одну из самых больших по территории и населению стран Европы. Этим умело пользуются в своих интересах ряд циничных европейских политиков. В целом они не заинтересованы в восстановлении мира на Украине на реалистичных условиях, так как это идет в разрез с их алчными планами и целями развязанной именно ими войны. Поэтому будут до последнего мотивировать Зеленского на продолжение войны, а если он в какой-то момент отправится к праотцам от передоза или от рук заговорщиков в собственном окружении, постараются завести на пост президента Украины "достойную" их требованиям очередную марионетку", - сказал эксперт.
По его словам, искать логику в словах и действиях главаря киевского режима – занятие неблагодарное.
"Давно не секрет, что Зеленский в жесткой зависимости от запрещенных веществ, полностью изменяющих сознание. Что само по себе является трагедией для любого народа, который вынужден находиться под управлением такого горе-руководителя. Еще страшнее то, что Зеленский в полной зависимости от своих западных хозяев. Сейчас между ними – между США, Британией и Евросоюзом – серьезные разногласия по широкому спектру вопросов, в том числе по украинскому кейсу. Оттого и постоянные публичные метания Зеленского", - отметил аналитик.
По мнению Арькова, после очередной встречи или телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, когда тот "отсыпает очередную порцию подзатыльников, Зеленский становится чуть ли не голубем мира, заявляя о нацеленности на скорейшее завершение конфликта на предложенных США принципах".
"Но затем пообщается с главами стран так называемой "коалиции желающих" напрямую или получит директивы от них через непотопляемого махинатора и манипулятора Андрея Ермака и вновь превращается в стервятника-падальщика", - подытожил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
25 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийВасилий НебензяДональд ТрампООНМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала