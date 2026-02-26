https://ria.ru/20260226/zelenskiy-2076981996.html
Зеленский притворяется, что тоже вынужден терпеть лишения, заявили в МИД
Зеленский притворяется, что тоже вынужден терпеть лишения, заявили в МИД - РИА Новости, 26.02.2026
Зеленский притворяется, что тоже вынужден терпеть лишения, заявили в МИД
Владимир Зеленский, демонстрируя свой бункер, пытается показать населению Украины, что тоже вынужден терпеть лишения, это не так, он живет в комфортных... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:30:00+03:00
2026-02-26T19:30:00+03:00
2026-02-26T19:30:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076499220_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_6f467ad23033463692419f2b9d683b16.jpg
https://ria.ru/20260226/zelenskiy-2076973623.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/18/2076499220_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a5e3e2214a80b255ad4f5d1a8be80278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский притворяется, что тоже вынужден терпеть лишения, заявили в МИД
Мирошник: Зеленский пытается показать, что тоже терпит лишения, но это не так
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, демонстрируя свой бункер, пытается показать населению Украины, что тоже вынужден терпеть лишения, это не так, он живет в комфортных условиях, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«
"Вероятнее всего, что это старый объект, который они решили продемонстрировать больше своему населению как некую браваду, что Зеленский
такой же, как все остальные, которые вынуждены терпеть, что совершенно не так", - сказал Мирошник
.
Он полагает, что Зеленский живет в комфортных условиях и под комфортной защитой.
"Зеленский явно проживает в объектах, которые лучше укреплены, защищены, спрятаны и обеспечены всем необходимым - продуктами питания, теплой водой, электричеством. Поверьте, Зеленский плохо себя не чувствует", - добавил посол.