Зеленский притворяется, что тоже вынужден терпеть лишения, заявили в МИД

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, демонстрируя свой бункер, пытается показать населению Украины, что тоже вынужден терпеть лишения, это не так, он живет в комфортных условиях, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

« "Вероятнее всего, что это старый объект, который они решили продемонстрировать больше своему населению как некую браваду, что Зеленский такой же, как все остальные, которые вынуждены терпеть, что совершенно не так", - сказал Мирошник

Он полагает, что Зеленский живет в комфортных условиях и под комфортной защитой.