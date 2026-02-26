Рейтинг@Mail.ru
Зеленский притворяется, что тоже вынужден терпеть лишения, заявили в МИД - РИА Новости, 26.02.2026
19:30 26.02.2026
Зеленский притворяется, что тоже вынужден терпеть лишения, заявили в МИД
Зеленский притворяется, что тоже вынужден терпеть лишения, заявили в МИД - РИА Новости, 26.02.2026
Зеленский притворяется, что тоже вынужден терпеть лишения, заявили в МИД
Владимир Зеленский, демонстрируя свой бункер, пытается показать населению Украины, что тоже вынужден терпеть лишения, это не так, он живет в комфортных... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:30:00+03:00
2026-02-26T19:30:00+03:00
в мире, украина, владимир зеленский
В мире, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский притворяется, что тоже вынужден терпеть лишения, заявили в МИД

Мирошник: Зеленский пытается показать, что тоже терпит лишения, но это не так

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский, демонстрируя свой бункер, пытается показать населению Украины, что тоже вынужден терпеть лишения, это не так, он живет в комфортных условиях, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«
"Вероятнее всего, что это старый объект, который они решили продемонстрировать больше своему населению как некую браваду, что Зеленский такой же, как все остальные, которые вынуждены терпеть, что совершенно не так", - сказал Мирошник.
Он полагает, что Зеленский живет в комфортных условиях и под комфортной защитой.
"Зеленский явно проживает в объектах, которые лучше укреплены, защищены, спрятаны и обеспечены всем необходимым - продуктами питания, теплой водой, электричеством. Поверьте, Зеленский плохо себя не чувствует", - добавил посол.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Госдуме сравнили Зеленского с капризной школьницей
Вчера, 18:51
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
