В Госдуме сравнили Зеленского с капризной школьницей
18:51 26.02.2026
В Госдуме сравнили Зеленского с капризной школьницей
Владимир Зеленский в своем поведении напоминает капризную школьницу, которой все время чего-то не хватает, а европейские лидеры поддерживают эту игру
В Госдуме сравнили Зеленского с капризной школьницей

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский в своем поведении напоминает капризную школьницу, которой все время чего-то не хватает, а европейские лидеры поддерживают эту игру, поскольку мирное урегулирование конфликта невыгодно ни Киеву, ни Западу, поделился мнением с РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов от партии "Новые люди".
Депутат отметил, что слова высказывания и действия Зеленского и его западных кураторов, демонстрируют, что никто из них мира не хочет.
"Один все время изображает из себя капризную школьницу, которой все время чего-то не хватает и все должны пытаться ей угодить, заваливая разными подарками. А она будет кривиться и хныкать, что нужно что-то еще, и тогда она, может быть, подумает о том, чтобы перестать скандалить. А евродеятели и рады поддерживать эту игру – мол, какой может быть мир, если они там еще подарков требуют? И несут все новые и новые подарки – договорились уже до поставок ядерного оружия", - сказал Хамитов.
Собеседник агентства отметил, что и у тех, и у других есть для такого поведения свои основания.
Киеве держатся за пусть незаконную, но власть – потому что как только военные действия закончатся, всей этой шайке придется представать перед судом. И судя по тяжести и количеству содеянного, ниже пожизненного им светит вряд ли – а это намного менее приятно, чем разъезжать по Европам и строить из себя униженного и оскорбленного", - считает депутат.
На Западе, по словам Хамитова, понимают: как только внешняя повестка уйдет, у каждого из них в своей стране обнаружится масса нерешенных вопросов.
"Посмотрите на состояние Европы: проблемы с мигрантами, катастрофа в экономике, рушащиеся социальные гарантии… А ведь им тоже очень хочется переизбираться на новые сроки и очень не хочется объясняться со своими избирателями. Киев же выступает отмазкой на все случаи жизни", - подчеркнул собеседник агентства.
Поэтому, как уточнил политик, мирное решение киевского конфликта невыгодно ни самому Киеву, ни европейским лидерам.
"Получается, что всерьез обеспокоены этим лишь в России, где о мирном решении говорят буквально каждый день на протяжении всех этих лет, предлагая все новые варианты, которые один за другим отвергаются другими сторонами", - подытожил Хамитов.
