Зеленский устроил истерику из-за Крыма - РИА Новости, 26.02.2026
16:53 26.02.2026
Зеленский устроил истерику из-за Крыма
Зеленский устроил истерику из-за Крыма - РИА Новости, 26.02.2026
Зеленский устроил истерику из-за Крыма
Руководители иностранных государств якобы рекомендовали киевским властям не поднимать тему Крыма после его возвращения в состав России в 2014 году, утверждает... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T16:53:00+03:00
2026-02-26T16:53:00+03:00
в мире
республика крым
владимир зеленский
украина
россия
сергей лавров
республика крым
украина
россия
в мире, республика крым, владимир зеленский, украина, россия, сергей лавров
В мире, Республика Крым, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Сергей Лавров
Зеленский устроил истерику из-за Крыма

Зеленский: Киеву советовали молчать после присоединения Крыма к РФ

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Руководители иностранных государств якобы рекомендовали киевским властям не поднимать тему Крыма после его возвращения в состав России в 2014 году, утверждает Владимир Зеленский.
"Украине советовали молчать", — написал он в своем Telegram-канале.
В начале декабря Зеленский признал отсутствие возможности вернуть Крым в состав Украины.
В том же месяце министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о территориальной проблеме украинского конфликта, подчеркнул, что в соответствии с Конституцией России Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемыми частями страны.
В миреРеспублика КрымВладимир ЗеленскийУкраинаРоссияСергей Лавров
 
 
