"Это пощечина". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии
13:17 26.02.2026
"Это пощечина". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии
"Это пощечина". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии
2026-02-26T13:17:00+03:00
2026-02-26T13:18:00+03:00
2026
"Это пощечина". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии

Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают награждение Владимиром Зеленским министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля украинским орденом "За заслуги" второй степени.
В публикации указали, что глава немецкого министерства, в соответствии с положением о награде, должен был получить орден первой степени.
«
"Конечно, приятно, что наших политиков чествуют за то, что они так щедро разбрасываются деньгами немецких налогоплательщиков. В нашей стране рушатся школы, цены на продукты и жилье постоянно растут, а система здравоохранения находится на грани коллапса, но для Украины у нас есть все в избытке", — пожаловался Baltar.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
СМИ рассказали о катастрофе на Украине из-за "грязного" хода Запада
Вчера, 10:50
"Это пощечина Вадефулю, которому, похоже, нужно быть еще более щедрым!" — написал Gerd M.
"Медаль ради того, чтобы война продолжалась?" — поинтересовался Dietmar K.
"Орденом первой степени наградят как только переведут следующие сто миллиардов", — пошутил Günter B.
«
"Мы дошли до такой степени, что члены правительства получают медали за рубежом за обещание выделить средства местных налогоплательщиков полностью коррумпированной стране", — подытожила Gabriele E.
Вадефуль в феврале заявлял, что Германия стала крупнейшим спонсором Украины, направив ей с 2022 года только на военные нужды 55 миллиардов евро.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Воспримет всерьез". На Западе выступили с новой инициативой против России
Вчера, 09:08
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
