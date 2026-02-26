https://ria.ru/20260226/zelenskiy-2076867382.html
"Это пощечина". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии
"Это пощечина". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии - РИА Новости, 26.02.2026
"Это пощечина". Выходка Зеленского вызвала скандал в Германии
Читатели немецкого портала Die Welt активно обсуждают награждение Владимиром Зеленским министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля украинским орденом "За РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:17:00+03:00
2026-02-26T13:17:00+03:00
2026-02-26T13:18:00+03:00
в мире
германия
украина
владимир зеленский
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_0:81:2773:1641_1920x0_80_0_0_9f349dc46848c490e7fbf8d0926d480c.jpg
https://ria.ru/20260226/kiev-2076825956.html
https://ria.ru/20260226/rossiya-2076804523.html
германия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074386749_301:0:2773:1854_1920x0_80_0_0_9378ffb6ded78db7680bcf9a7a973024.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, украина, владимир зеленский, мирный план сша по украине
В мире, Германия, Украина, Владимир Зеленский, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.
Читатели немецкого портала Die Welt
активно обсуждают награждение Владимиром Зеленским министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля украинским орденом "За заслуги" второй степени.
В публикации указали, что глава немецкого министерства, в соответствии с положением о награде, должен был получить орден первой степени.
«
"Конечно, приятно, что наших политиков чествуют за то, что они так щедро разбрасываются деньгами немецких налогоплательщиков. В нашей стране рушатся школы, цены на продукты и жилье постоянно растут, а система здравоохранения находится на грани коллапса, но для Украины у нас есть все в избытке", — пожаловался Baltar.
"Это пощечина Вадефулю, которому, похоже, нужно быть еще более щедрым!" — написал Gerd M.
"Медаль ради того, чтобы война продолжалась?" — поинтересовался Dietmar K.
"Орденом первой степени наградят как только переведут следующие сто миллиардов", — пошутил Günter B.
«
"Мы дошли до такой степени, что члены правительства получают медали за рубежом за обещание выделить средства местных налогоплательщиков полностью коррумпированной стране", — подытожила Gabriele E.
Вадефуль в феврале заявлял, что Германия
стала крупнейшим спонсором Украины
, направив ей с 2022 года только на военные нужды 55 миллиардов евро.