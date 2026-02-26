"Наркофюрер заявляет о "Победе" страны 404 Украина", — написал он.

Журналист обратил внимание на несколько проблем, к которым глава киевского режима привел свою страну.

"1,5 миллиона погибших, страна обанкротилась, население в крайнем упадке, полицейское государство и диктатура. Миллиарды украдены. <…>. Если это "Победа", то как выглядит поражение?" — подчеркнул журналист.