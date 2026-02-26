Рейтинг@Mail.ru
"Это победа". Зеленского подняли на смех после заявления об СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:48 26.02.2026 (обновлено: 07:49 26.02.2026)
"Это победа". Зеленского подняли на смех после заявления об СВО
"Это победа". Зеленского подняли на смех после заявления об СВО
"Это победа". Зеленского подняли на смех после заявления об СВО
Владимир Зеленский игнорирует факт того, что его страна терпит катастрофу и проигрывает на всех фронтах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 26.02.2026
"Это победа". Зеленского подняли на смех после заявления об СВО

Журналист Боуз: Зеленский заявляет о победе Украины, когда она терпит поражение

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости.Владимир Зеленский игнорирует факт того, что его страна терпит катастрофу и проигрывает на всех фронтах, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Наркофюрер заявляет о "Победе" страны 404 Украина", — написал он.
25.02.2026
С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
Вчера, 08:00
Журналист обратил внимание на несколько проблем, к которым глава киевского режима привел свою страну.
"1,5 миллиона погибших, страна обанкротилась, население в крайнем упадке, полицейское государство и диктатура. Миллиарды украдены. <…>. Если это "Победа", то как выглядит поражение?" — подчеркнул журналист.
По данным Минобороны, российские войска в течение последних суток установили контроль над населенным пунктом Графское в Харьковской области. Потери ВСУ на всех участках фронта составили до 1345 военнослужащих.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
