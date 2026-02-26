"Должен уйти": в США внезапно обратились к Зеленскому после слов Путина

«

"Сейчас у нас слишком много свидетельств того, что на Западной Украине люди готовы закончить конфликт (с Россией. — Прим. ред.). Они говорят: "Хватит. Нам нужно это остановить". <...> Я правда считаю, что Зеленский должен уйти. И пока он и его окружение не уйдут, ничего не изменится. И русские это знают. Так что на месте господина Зеленского я бы начал каждую ночь спать в новом месте. В любом случае, ему, возможно, придется это делать, потому что даже в его собственной стране уже есть люди, которые желают его сместить", — поделился Макгрегор.