"Должен уйти": в США внезапно обратились к Зеленскому после слов Путина

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. К словам президента России Владимира Путина о непобедимости его страны следует прислушаться, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале.
"Я думаю, то, что вы слышите от Путина — это правда. Их невозможно победить. А мы отказываемся это признавать. И я не понимаю почему — не думаю, что это в американских интересах. Это также не отражает волю американского народа. Я не думаю, что у большинства европейцев есть к этому хоть малейший интерес", — признался он.
При этом военный предупредил, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от власти на Украине, чтобы урегулировать конфликт.
"Сейчас у нас слишком много свидетельств того, что на Западной Украине люди готовы закончить конфликт (с Россией. — Прим. ред.). Они говорят: "Хватит. Нам нужно это остановить". <...> Я правда считаю, что Зеленский должен уйти. И пока он и его окружение не уйдут, ничего не изменится. И русские это знают. Так что на месте господина Зеленского я бы начал каждую ночь спать в новом месте. В любом случае, ему, возможно, придется это делать, потому что даже в его собственной стране уже есть люди, которые желают его сместить", — поделился Макгрегор.