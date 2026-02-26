Рейтинг@Mail.ru
"Должен уйти": в США внезапно обратились к Зеленскому после слов Путина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:04 26.02.2026
"Должен уйти": в США внезапно обратились к Зеленскому после слов Путина
"Должен уйти": в США внезапно обратились к Зеленскому после слов Путина - РИА Новости, 26.02.2026
"Должен уйти": в США внезапно обратились к Зеленскому после слов Путина
К словам президента России Владимира Путина о непобедимости его страны следует прислушаться, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу... РИА Новости, 26.02.2026
"Должен уйти": в США внезапно обратились к Зеленскому после слов Путина

Полковник Макгрегор: США должны принять факт, что Россию невозможно победить

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. К словам президента России Владимира Путина о непобедимости его страны следует прислушаться, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, размещенном на его YouTube-канале.
«
"Я думаю, то, что вы слышите от Путина — это правда. Их невозможно победить. А мы отказываемся это признавать. И я не понимаю почему — не думаю, что это в американских интересах. Это также не отражает волю американского народа. Я не думаю, что у большинства европейцев есть к этому хоть малейший интерес", — признался он.
Удар бомбардировщиков ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Русские ударят": в США запереживали после грязной выходки на Украине
01:40
При этом военный предупредил, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от власти на Украине, чтобы урегулировать конфликт.
«
"Сейчас у нас слишком много свидетельств того, что на Западной Украине люди готовы закончить конфликт (с Россией. — Прим. ред.). Они говорят: "Хватит. Нам нужно это остановить". <...> Я правда считаю, что Зеленский должен уйти. И пока он и его окружение не уйдут, ничего не изменится. И русские это знают. Так что на месте господина Зеленского я бы начал каждую ночь спать в новом месте. В любом случае, ему, возможно, придется это делать, потому что даже в его собственной стране уже есть люди, которые желают его сместить", — поделился Макгрегор.
Во вторник Путин, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности заявил, что у противника не получается нанести России стратегическое поражение. Президент добавил, что разжигатели конфликта сами доведут себя до крайней черты, о чем позже пожалеют.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
С Украиной вопрос закрыт на самом верху: ответ может быть ядерным
Вчера, 08:00
 
Заголовок открываемого материала