Рейтинг@Mail.ru
В Московском планетарии рассказали, где можно будет увидеть лунное затмение - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/zatmenie-2076831451.html
В Московском планетарии рассказали, где можно будет увидеть лунное затмение
В Московском планетарии рассказали, где можно будет увидеть лунное затмение - РИА Новости, 26.02.2026
В Московском планетарии рассказали, где можно будет увидеть лунное затмение
Полное затмение Луны, которое наступит 3 марта, из России будет видно только на востоке страны, полную его фазу можно будет наблюдать в Центральной Сибири,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:16:00+03:00
2026-02-26T11:16:00+03:00
луна
россия
земля
московский планетарий
космос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075224999_0:327:3057:2047_1920x0_80_0_0_7526ceb0f3db597b3991e107d4bb59bc.jpg
https://ria.ru/20260217/planeta-2074697222.html
https://ria.ru/20260217/zatmenie-2074892077.html
луна
россия
земля
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075224999_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_5e04a3075762c352d6225997ea3bcafb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, россия, земля, московский планетарий, космос
Луна, Россия, Земля, Московский планетарий, Космос
В Московском планетарии рассказали, где можно будет увидеть лунное затмение

Полное затмение Луны 3 марта будет видно только на востоке России

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкПолное лунное затмение
Полное лунное затмение - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Полное лунное затмение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Полное затмение Луны, которое наступит 3 марта, из России будет видно только на востоке страны, полную его фазу можно будет наблюдать в Центральной Сибири, сообщил Московский планетарий.
"Затмение можно будет увидеть только в восточной части России, где в это время уже наступит вечер и Луна появится над горизонтом. Все теневые фазы можно будет наблюдать в Забайкалье и на Дальнем Востоке. В Центральной Сибири Луна будет восходить над горизонтом во время полного затмения", - говорится в сообщении.
Пожар - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Ученые предупредили о новом, "адском" сценарии для планеты
17 февраля, 17:48
Отмечается, что в Западной Сибири можно будет увидеть только окончание затмения. Москвичам астрономическое явление будет недоступно, так как на широте столицы Луна во время затмения будет находиться под горизонтом.
За пределами России затмение можно будет наблюдать в акватории Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Азии, Австралии, Северной Америке, Южной Америка, Арктике и Антарктике.
Полутеневое затмение, когда Луна начнёт входить в полутень Земли, начнётся в 11.45 мск. Тени Земли спутник коснётся в 12.51 мск, с этого момента начнётся частное затмение. Полное затмение, то есть пребывание всего диска Луны в тени Земли, наступит в 14.05, достигнет максимальной фазы в 14.35 и завершится в 15.04. Частное затмение закончится в 16.19, а полностью Луна выйдет из земной полутени в 17.24 мск.
Солнечное затмение - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Ученые рассказали о редком солнечном затмении
17 февраля, 10:55
 
ЛунаРоссияЗемляМосковский планетарийКосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала