В Московском планетарии рассказали, где можно будет увидеть лунное затмение

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Полное затмение Луны, которое наступит 3 марта, из России будет видно только на востоке страны, полную его фазу можно будет наблюдать в Центральной Сибири, сообщил Московский планетарий.
"Затмение можно будет увидеть только в восточной части России, где в это время уже наступит вечер и Луна появится над горизонтом. Все теневые фазы можно будет наблюдать в Забайкалье и на Дальнем Востоке. В Центральной Сибири Луна будет восходить над горизонтом во время полного затмения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Западной Сибири можно будет увидеть только окончание затмения. Москвичам астрономическое явление будет недоступно, так как на широте столицы Луна во время затмения будет находиться под горизонтом.
За пределами России затмение можно будет наблюдать в акватории Тихого, Атлантического и Индийского океанов, Азии, Австралии, Северной Америке, Южной Америка, Арктике и Антарктике.
Полутеневое затмение, когда Луна начнёт входить в полутень Земли, начнётся в 11.45 мск. Тени Земли спутник коснётся в 12.51 мск, с этого момента начнётся частное затмение. Полное затмение, то есть пребывание всего диска Луны в тени Земли, наступит в 14.05, достигнет максимальной фазы в 14.35 и завершится в 15.04. Частное затмение закончится в 16.19, а полностью Луна выйдет из земной полутени в 17.24 мск.
