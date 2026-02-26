Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье задержали мужчину, предоставлявшего СБУ данные для ударов
09:50 26.02.2026
В Запорожье задержали мужчину, предоставлявшего СБУ данные для ударов
В Запорожье задержали мужчину, предоставлявшего СБУ данные для ударов
Задержан житель Запорожской области, передававший СБУ сведения для нанесения ударов по позициям российских войск, возбуждено дело о государственной измене и... РИА Новости, 26.02.2026
происшествия, россия, запорожская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Запорожская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Запорожье задержали мужчину, предоставлявшего СБУ данные для ударов

ФСБ задержала жителя Запорожской области по подозрению в госизмене

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задержан житель Запорожской области, передававший СБУ сведения для нанесения ударов по позициям российских войск, возбуждено дело о государственной измене и шпионаже, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Запорожской области по подозрению в государственной измене и шпионаже пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России, 1994 г.р", - говорится в сообщении.
Установлено, что житель Приазовского района Запорожской области установил контакт с представителем СБУ через мессенджер Signal, которому передавал информацию о дислокации и перемещениях военных и техники ВС РФ "для последующего нанесения по позициям российских войск ракетно-бомбовых ударов".
"Подозреваемый задержан сотрудниками ФСБ России. Следственным отделом УФСБ России по Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена) и ст. 276 (шпионаж)", - добавили в ФСБ.
Максимальное наказание - до 20 лет за шпионаж и пожизненный срок за измену, мужчина арестован, уточнили в ведомстве.
