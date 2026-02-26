В Запорожье задержали мужчину, предоставлявшего СБУ данные для ударов

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Задержан житель Запорожской области, передававший СБУ сведения для нанесения ударов по позициям российских войск, возбуждено дело о государственной измене и шпионаже, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.

Максимальное наказание - до 20 лет за шпионаж и пожизненный срок за измену, мужчина арестован, уточнили в ведомстве.