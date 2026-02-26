Рейтинг@Mail.ru
17:10 26.02.2026 (обновлено: 17:11 26.02.2026)
Захарова резко высказалась о планах ЕК запретить импорт нефти из России
россия, еврокомиссия, экономика, брюссель, мария захарова
Россия, Еврокомиссия, Экономика, Брюссель, Мария Захарова
Захарова резко высказалась о планах ЕК запретить импорт нефти из России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя планы Еврокомиссии предложить в апреле постоянный запрет импорта нефти из РФ, заявила, что так может вести себя только "умалишенный".
"Мне кажется, так себя может вести только умалишенный", - сказала она в ходе брифинга.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на проект документа сообщило, что Еврокомиссия собирается 15 апреля предложить законопроект об отказе от импорта российской нефти. Как отмечает Рейтер, Брюссель хочет законодательно закрепить полный запрет на ввоз нефти из РФ, чтобы он остался в силе даже после возможной отмены антироссийских санкций.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Планы ЕС сократить постпредство России получат реакцию, заявила Захарова
