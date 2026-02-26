Рейтинг@Mail.ru
Москва и Тегеран развивают взаимовыгодное сотрудничество, заявила Захарова - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 26.02.2026 (обновлено: 16:23 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/zakharova-2076919331.html
Москва и Тегеран развивают взаимовыгодное сотрудничество, заявила Захарова
Москва и Тегеран развивают взаимовыгодное сотрудничество, заявила Захарова - РИА Новости, 26.02.2026
Москва и Тегеран развивают взаимовыгодное сотрудничество, заявила Захарова
Москва и Тегеран развивают взаимовыгодное сотрудничество между собой, несмотря на нагнетание Вашингтоном напряженности в регионе, заявила официальный... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T16:11:00+03:00
2026-02-26T16:23:00+03:00
в мире
москва
тегеран (город)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_2afeb6ff2fa1e0fafe1dd9b091519c63.jpg
https://ria.ru/20260226/zakharova-2076919231.html
москва
тегеран (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0a/2073388452_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_40586d0cadf13f0a1ebb19c6b9bde156.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, тегеран (город), россия
В мире, Москва, Тегеран (город), Россия
Москва и Тегеран развивают взаимовыгодное сотрудничество, заявила Захарова

Захарова: РФ и Иран развивают взаимовыгодное сотрудничество, несмотря на США

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Москва и Тегеран развивают взаимовыгодное сотрудничество между собой, несмотря на нагнетание Вашингтоном напряженности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы видим непрекращающиеся угрозы в адрес Тегерана и бряцанье оружием, запугивание, безответственное нагнетание Вашингтоном региональной напряженности. Несмотря на это, Россия и Иран продолжают планомерно развивать взаимовыгодное сотрудничество в интересах народов обеих стран", - сказала Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Москва видит постоянные угрозы в адрес Тегерана, заявила Захарова
Вчера, 16:09
 
В миреМоскваТегеран (город)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала