Захарова посоветовала ЕС сидеть и не вякать
15:23 26.02.2026 (обновлено: 15:28 26.02.2026)
Захарова посоветовала ЕС сидеть и не вякать
Захарова посоветовала ЕС сидеть и не вякать
Никто не приглашал представителей ЕС на переговоры по украинскому урегулированию, им следует сидеть под столом и не вякать, заявила официальный представитель... РИА Новости, 26.02.2026
украина
евросоюз
россия
в мире
мария захарова
украина
россия
украина, евросоюз, россия, в мире, мария захарова
Украина, Евросоюз, Россия, В мире, Мария Захарова
Захарова посоветовала ЕС сидеть и не вякать

Захарова: ЕС не приглашали на встречи по Украине, ему нужно сидеть и не вякать

Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Никто не приглашал представителей ЕС на переговоры по украинскому урегулированию, им следует сидеть под столом и не вякать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вас там никто не ждет. Вас туда, за этот стол переговоров, никто не приглашал, потому что вы не умеете себя вести, потому что вы уже там были, потому что вы мухлевали и жульничали, и вас схватили за руку. Поэтому сидите там под столом и не вякайте", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Флаги Украины и ЕС в здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
"Болтовня проигравшего". На Западе сообщили ЕС плохие новости из-за Украины
25 февраля, 21:59
 
УкраинаЕвросоюзРоссияВ миреМария Захарова
 
 
