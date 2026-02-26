https://ria.ru/20260226/zakharova-2076904885.html
Захарова посоветовала ЕС сидеть и не вякать
Захарова посоветовала ЕС сидеть и не вякать
Никто не приглашал представителей ЕС на переговоры по украинскому урегулированию, им следует сидеть под столом и не вякать, заявила официальный представитель... РИА Новости, 26.02.2026
