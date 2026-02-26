Захарова прокомментировала удары Киева по мирным жителям

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Чем хуже обстоят дела у киевского режима на фронте, тем более массовыми становятся его удары по российским мирным жителям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Чем хуже обстоят дела у киевского режима по линии боевого столкновения, - опять же, мы говорим, на поле боя, - тем более массовыми и интенсивными становятся удары Банковой по мирным жителям", - сказала она, выступая в формате видеообращения в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".