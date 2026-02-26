Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала удары Киева по мирным жителям - РИА Новости, 26.02.2026
13:39 26.02.2026 (обновлено: 14:05 26.02.2026)
Захарова прокомментировала удары Киева по мирным жителям
Захарова прокомментировала удары Киева по мирным жителям - РИА Новости, 26.02.2026
Захарова прокомментировала удары Киева по мирным жителям
Чем хуже обстоят дела у киевского режима на фронте, тем более массовыми становятся его удары по российским мирным жителям, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 26.02.2026
киев, в мире, россия, мария захарова
Захарова прокомментировала удары Киева по мирным жителям

Захарова отметила связь между положением Киева на фронте и ударами по населению

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Чем хуже обстоят дела у киевского режима на фронте, тем более массовыми становятся его удары по российским мирным жителям, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В четверг в пресс-центре "Россия сегодня" был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Преступления киевского режима против лиц пожилого и старческого возраста".
"Чем хуже обстоят дела у киевского режима по линии боевого столкновения, - опять же, мы говорим, на поле боя, - тем более массовыми и интенсивными становятся удары Банковой по мирным жителям", - сказала она, выступая в формате видеообращения в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Как отметила официальный представитель МИД РФ, собранные свидетельства преступлений киевского режима против пожилых лиц лягут в основу будущих разбирательств российских правоохранительных органов и на международных площадках.
"Никто не должен уйти от наказания. Как нас учили наши деды, ничто не должно быть забыто", - подчеркнула Захарова.
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Для них все кончено": в США рассказали о произошедшей трагедии с Зеленским
Вчера, 05:54
 
КиевВ миреРоссияМария Захарова
 
 
