Захарова назвала убийство детей и стариков обычным делом для Киева
Захарова назвала убийство детей и стариков обычным делом для Киева
Захарова назвала убийство детей и стариков обычным делом для Киева
Для киевского режима убийства гражданских лиц, детей, стариков стало обыденным делом и повсеместно используется как способ давления на Россию, заявила... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:36:00+03:00
2026-02-26T13:47:00+03:00
