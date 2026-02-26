Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала убийство детей и стариков обычным делом для Киева - РИА Новости, 26.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 26.02.2026 (обновлено: 13:47 26.02.2026)
Захарова назвала убийство детей и стариков обычным делом для Киева
Захарова назвала убийство детей и стариков обычным делом для Киева
Для киевского режима убийства гражданских лиц, детей, стариков стало обыденным делом и повсеместно используется как способ давления на Россию, заявила... РИА Новости, 26.02.2026
Захарова назвала убийство детей и стариков обычным делом для Киева

Захарова назвала убийство мирных, детей и стариков обычным делом для Киева

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Для киевского режима убийства гражданских лиц, детей, стариков стало обыденным делом и повсеместно используется как способ давления на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хочу отметить, что на протяжении последних лет собрано немало (случаев) убийств гражданских лиц, того, что для киевского режима убийства детей, гражданских лиц, женщин, стариков стало абсолютно обыденным, приемлемым делом и повсеместно используется способом давлением на Россию - по сути, актом международного терроризма", - сказала Захарова на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня".
В четверг в пресс-центре "Россия Сегодня" был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Преступления киевского режима против лиц пожилого и старческого возраста".
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Мирошник рассказал о погибших от атак ВСУ мирных жителях за четыре года
24 февраля, 13:01
 
