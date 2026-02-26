Захарова назвала убийство детей и стариков обычным делом для Киева

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Для киевского режима убийства гражданских лиц, детей, стариков стало обыденным делом и повсеместно используется как способ давления на Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В четверг в пресс-центре "Россия Сегодня" был представлен доклад Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов "Преступления киевского режима против лиц пожилого и старческого возраста".