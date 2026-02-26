Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал возможный запрет литературы на русском на Украине нацизмом - РИА Новости, 26.02.2026
15:41 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/zaharova-2076911729.html
МИД назвал возможный запрет литературы на русском на Украине нацизмом
МИД назвал возможный запрет литературы на русском на Украине нацизмом - РИА Новости, 26.02.2026
МИД назвал возможный запрет литературы на русском на Украине нацизмом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подготовку на Украине запрета на печать и распространение русской и русскоязычной литературы,... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T15:41:00+03:00
2026-02-26T15:41:00+03:00
в мире
украина
россия
мария захарова
николай гоголь
украина
россия
в мире, украина, россия, мария захарова, николай гоголь
В мире, Украина, Россия, Мария Захарова, Николай Гоголь
МИД назвал возможный запрет литературы на русском на Украине нацизмом

Захарова назвала возможный запрет литературы на русском на Украине нацизмом

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя подготовку на Украине запрета на печать и распространение русской и русскоязычной литературы, заявила, что после Второй Мировой войны под нацизмом понималось именно такое расчеловечивание.
"И после этого (подготовки запрета - ред.) нам кто-то еще говорит, что на Украине нет нацизма. Всегда после Второй Мировой войны под нацизмом понималось именно такое расчеловечивание: запрет языка, запреты книг, запреты шрифтов, запреты людям читать книги на родном языке, уничтожение книг", - сказала Захарова на брифинге, комментируя план запрета на печать и распространение русских и русскоязычных книг на Украине.
Официальный представитель МИД РФ задалась вопросом о судьбе произведений Николая Гоголя, который все свои произведения писал на русском языке.
"Я прошу прощения, Гоголя на русском запретят? Просто интересно. Или пожалеют Николая Васильевича и оставят в виде исключения на полке? Или все-таки нет? Перепишут его на украинский и будут рассказывать будущим поколениям, что русского он вообще не знал?", - добавила Захарова.
В миреУкраинаРоссияМария ЗахароваНиколай Гоголь
 
 
