Чехия впервые за долгое время ввезла куриные яйца из России
Чехия впервые за долгое время ввезла куриные яйца из России
Чехия в декабре впервые за четыре с половиной года ввезла куриные яйца из России, выяснило РИА Новости по данным Евростата. РИА Новости, 26.02.2026
Чехия впервые за долгое время ввезла куриные яйца из России
