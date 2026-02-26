Рейтинг@Mail.ru
США предлагают Ирану смягчение санкций в рамках возможной сделки, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
15:52 26.02.2026 (обновлено: 16:01 26.02.2026)
США предлагают Ирану смягчение санкций в рамках возможной сделки, пишут СМИ
США предлагают Ирану смягчение санкций в рамках возможной сделки, пишут СМИ - РИА Новости, 26.02.2026
США предлагают Ирану смягчение санкций в рамках возможной сделки, пишут СМИ
США предлагают Ирану лишь ограниченное смягчение санкций в рамках возможной ядерной сделки и настаивают, чтобы соглашение действовало бессрочно, сообщает газета РИА Новости, 26.02.2026
в мире, сша, иран, женева (город), дональд трамп
В мире, США, Иран, Женева (город), Дональд Трамп
США предлагают Ирану смягчение санкций в рамках возможной сделки, пишут СМИ

WSJ: США предлагают Ирану ограниченное смягчение санкций в рамках сделки

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. США предлагают Ирану лишь ограниченное смягчение санкций в рамках возможной ядерной сделки и настаивают, чтобы соглашение действовало бессрочно, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.
По данным издания, американская делегация в Женеве, где продолжается диалог с Тегераном, готова обсуждать лишь минимальное облегчение санкционного режима, в отличие от более значительных послаблений, на которые рассчитывает иранская сторона.
Как отмечают источники WSJ, США требуют, чтобы любые договорённости не содержали "закатных положений" — механизма автоматического ослабления обязательств со временем. Эта позиция контрастирует с положениями Совместного всеобъемлющего плана действий, от которого администрация Дональда Трампа отказалась в 2018 году, назвав его слишком мягким, пишет издание.
"Американская сторона настаивает, что соглашение должно действовать бессрочно, без автоматического ослабления обязательств по истечении сроков", — пишет Wall Street Journal.
Россия заинтересована в деэскалации ситуации с Ираном, заявили в Совфеде
Вчера, 14:16
 
