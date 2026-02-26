Рейтинг@Mail.ru
В нескольких городах на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:03 26.02.2026 (обновлено: 09:11 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/vzryvy-2076788978.html
В нескольких городах на Украине прогремели взрывы
В нескольких городах на Украине прогремели взрывы - РИА Новости, 26.02.2026
В нескольких городах на Украине прогремели взрывы
В четырех украинских городах прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T05:03:00+03:00
2026-02-26T09:11:00+03:00
в мире
украина
киев
харьков
полтава
вооруженные силы украины
запорожье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001878665_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_9b8f64992df725c3d0a6f5fee518c311.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
киев
харьков
полтава
запорожье
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1b/2001878665_89:133:1192:960_1920x0_80_0_0_036afc54cade29822fff79cadb7a16e7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, харьков, полтава, вооруженные силы украины, запорожье
В мире, Украина, Киев, Харьков, Полтава, Вооруженные силы Украины, Запорожье

В нескольких городах на Украине прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. В четырех украинских городах прогремели взрывы, передает телеканал "Общественное".
Сообщения о звуках детонации в Полтаве появились в 1:41, в Харькове — 4:50, в Киеве —4:54, в подконтрольном ВСУ Запорожье — в 4:55.
По данным данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Харьковской, Запорожской и Киевской областях объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреУкраинаКиевХарьковПолтаваВооруженные силы УкраиныЗапорожье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала