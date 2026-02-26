В Сумах прогремел повторный взрыв

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Ранее в четверг телеканал уже сообщал о взрыве на территории города.

"Еще один взрыв прозвучал в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".