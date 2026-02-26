В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в четверг сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области на фоне воздушной тревоги.
"Взрывы в (подконтрольной ВСУ части - ред.) Запорожской области", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Ранее украинский телеканал "Общественное" сообщал о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области звучит воздушная тревога.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
