На северо-западе Колумбии произошло извержение грязевого вулкана
06:10 26.02.2026 (обновлено: 09:54 26.02.2026)
На северо-западе Колумбии произошло извержение грязевого вулкана
На северо-западе Колумбии произошло извержение грязевого вулкана - РИА Новости, 26.02.2026
На северо-западе Колумбии произошло извержение грязевого вулкана
В департаменте Антиокия на северо-западе Колумбии началось извержение грязевого вулкана, сообщила региональная служба управления рисками. РИА Новости, 26.02.2026
На северо-западе Колумбии произошло извержение грязевого вулкана

На северо-западе Колумбии в Антиокии произошло извержение грязевого вулкана

Извержение грязевого вулкана в Колумбии
Извержение грязевого вулкана в Колумбии - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев — РИА Новости. В департаменте Антиокия на северо-западе Колумбии началось извержение грязевого вулкана, сообщила региональная служба управления рисками.
"Сегодня вечером произошло извержение грязевого диапира (вулкана). По предварительным данным, несмотря на наличие жилых домов вблизи места происшествия, сообщений о пострадавших нет", — говорится на странице службы в соцсети X.
На фото и видео, появившихся в сети, виден огромный столб пламени, поднимающийся в небо.
Местные власти эвакуируют жителей этого района. Туда также направят персонал и технику для расчистки дорог.
Шивелуч - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 11,6 километров
8 февраля, 07:59
 
