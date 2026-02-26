https://ria.ru/20260226/vulkan-2076793270.html
На северо-западе Колумбии произошло извержение грязевого вулкана
На северо-западе Колумбии произошло извержение грязевого вулкана - РИА Новости, 26.02.2026
На северо-западе Колумбии произошло извержение грязевого вулкана
В департаменте Антиокия на северо-западе Колумбии началось извержение грязевого вулкана, сообщила региональная служба управления рисками.
На северо-западе Колумбии произошло извержение грязевого вулкана
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев — РИА Новости. В департаменте Антиокия на северо-западе Колумбии началось извержение грязевого вулкана, сообщила региональная служба управления рисками.
"Сегодня вечером произошло извержение грязевого диапира (вулкана). По предварительным данным, несмотря на наличие жилых домов вблизи места происшествия, сообщений о пострадавших нет", — говорится на странице службы в соцсети X
.
На фото и видео, появившихся в сети, виден огромный столб пламени, поднимающийся в небо.
Местные власти эвакуируют жителей этого района. Туда также направят персонал и технику для расчистки дорог.