На северо-западе Колумбии произошло извержение грязевого вулкана

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 фев — РИА Новости. В департаменте Антиокия на северо-западе Колумбии началось извержение грязевого вулкана, сообщила региональная служба управления рисками.

На фото и видео, появившихся в сети, виден огромный столб пламени, поднимающийся в небо.

Местные власти эвакуируют жителей этого района. Туда также направят персонал и технику для расчистки дорог.