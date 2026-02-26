Рейтинг@Mail.ru
18:24 26.02.2026
Открылась регистрация на образовательный курс ВТБ Лига 2026
Открыта регистрация на третий сезон программы ВТБ Лига – всероссийского образовательного курса для студентов и выпускников, сообщает банк. РИА Новости, 26.02.2026
втб (банк)
образование
2026
втб (банк), образование
ВТБ (банк), Образование
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Открыта регистрация на третий сезон программы ВТБ Лига – всероссийского образовательного курса для студентов и выпускников, сообщает банк.
В рамках ВТБ Лиги-2026 будут проведены шесть мастер-классов от ведущих экспертов банка по таким ключевым темам, как финансовая грамотность, продажи, карьера и корпоративная культура. Участники смогут выполнять задания и зарабатывать баллы. По завершении курса каждый получит сертификат, а набравшие наибольшее количество баллов – призы.
К участию в программе приглашаются студенты последних курсов, а также выпускники ссузов и вузов 2021–2025 годов по специальностям: экономика, финансы, менеджмент, бизнес-информатика и другим смежным областям. Заявки принимаются до 31 марта, старт программы назначен на 7 апреля. Завершение курса – 30 апреля. Участие в программе бесплатное.
