Открылась регистрация на образовательный курс ВТБ Лига 2026

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Открыта регистрация на третий сезон программы ВТБ Лига – всероссийского образовательного курса для студентов и выпускников, сообщает банк.

В рамках ВТБ Лиги-2026 будут проведены шесть мастер-классов от ведущих экспертов банка по таким ключевым темам, как финансовая грамотность, продажи, карьера и корпоративная культура. Участники смогут выполнять задания и зарабатывать баллы. По завершении курса каждый получит сертификат, а набравшие наибольшее количество баллов – призы.