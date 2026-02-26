В Белгородской области пострадал мужчина при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Telegram-канале. ВСУ продолжают наносить удары по территории нашей области. Ранен один мирный житель. В селе Волчья Александровка Волоконовского округа при атаке дрона мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные слепые осколочные ранения мягких тканей рук и ног", - написал Гладков

Губернатор добавил, что пострадавший самостоятельно обратился в местную больницу, после чего был направлен в Валуйскую ЦРБ для обследования. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно, уточнил Гладков.

В Грайворонском округе, по данным губернатора, город Грайворон , посёлок Чапаевский, села Гора-Подол и Дунайка подверглись атакам беспилотников, в результате чего повреждены частные домовладения и легковые автомобили. В Шебекинском округе город Шебекино и село Графовка также подверглись атакам дронов ВСУ.