В Белгородской области пострадал мужчина при атаке дрона ВСУ

БЕЛГОРОД, 26 фев - РИА Новости. Мужчина получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника в Волоконовском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"ВСУ продолжают наносить удары по территории нашей области. Ранен один мирный житель. В селе Волчья Александровка Волоконовского округа при атаке дрона мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные слепые осколочные ранения мягких тканей рук и ног", - написал Гладков в Telegram-канале.
24 февраля, 13:33
Губернатор добавил, что пострадавший самостоятельно обратился в местную больницу, после чего был направлен в Валуйскую ЦРБ для обследования. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно, уточнил Гладков.
В Грайворонском округе, по данным губернатора, город Грайворон, посёлок Чапаевский, села Гора-Подол и Дунайка подверглись атакам беспилотников, в результате чего повреждены частные домовладения и легковые автомобили. В Шебекинском округе город Шебекино и село Графовка также подверглись атакам дронов ВСУ.
"В селе Казинка Валуйского округа в результате атаки FPV-дрона повреждён легковой автомобиль. В хуторе Хуторище Волоконовского округа от удара беспилотника повреждены легковой автомобиль и гараж", - отметил глава области.
22 июня 2022, 17:18