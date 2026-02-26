Рейтинг@Mail.ru
ВСУ вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:50 26.02.2026
ВСУ вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного
ВСУ вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного - РИА Новости, 26.02.2026
ВСУ вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного
Украинские боевики вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ РИА Новости, 26.02.2026
специальная военная операция на украине
харьковская область
родион мирошник
вооруженные силы рф
в мире
харьковская область
харьковская область, родион мирошник, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного

ВСУ вырезали ножом свастику на спине обмороженного российского военнопленного

© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCESУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© REUTERS / UKRAINIAN ARMED FORCES
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские боевики вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Показания Мирошнику предоставил пострадавший военнослужащий ВС РФ Артем Самойлов. Он попал в украинский плен зимой 2024 года в окрестностях Терны в Харьковской области.
"Он достает нож, чтобы "печать" свою поставить. Начали вырезать фашистский крест на спине. "Фрукту" вырезали. А я небольшой, мне во всю спину фашистский крест ножом вырезали. Я не чувствовал, тело было обморожено полностью", - сказал Самойлов.
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРодион МирошникВооруженные силы РФВ мире
 
 
