ВСУ вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские боевики вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Он достает нож, чтобы "печать" свою поставить. Начали вырезать фашистский крест на спине. "Фрукту" вырезали. А я небольшой, мне во всю спину фашистский крест ножом вырезали. Я не чувствовал, тело было обморожено полностью", - сказал Самойлов.