https://ria.ru/20260226/vsu-2076949946.html
ВСУ вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного
ВСУ вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного - РИА Новости, 26.02.2026
ВСУ вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного
Украинские боевики вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:50:00+03:00
2026-02-26T17:50:00+03:00
2026-02-26T17:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
родион мирошник
вооруженные силы рф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071147212_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_136931f209b11d285d61b1c894161a08.jpg
https://ria.ru/20260226/boeviki-2076924239.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071147212_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_de10e137479a54e9d6f8c13bc94af04c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, родион мирошник, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Родион Мирошник, Вооруженные силы РФ, В мире
ВСУ вырезали ножом свастику на спине российского военнопленного
ВСУ вырезали ножом свастику на спине обмороженного российского военнопленного