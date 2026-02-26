Рейтинг@Mail.ru
Украинские боевики травили российских пленных собаками, заявил Мирошник - РИА Новости, 26.02.2026
16:44 26.02.2026
Украинские боевики травили российских пленных собаками, заявил Мирошник
Украинские боевики травили российских пленных собаками, заявил Мирошник - РИА Новости, 26.02.2026
Украинские боевики травили российских пленных собаками, заявил Мирошник
Украинские боевики травили российских военнопленных бойцовскими собаками, некоторых животные загрызали заживо, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы"... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T16:44:00+03:00
2026-02-26T16:44:00+03:00
в мире
харьковская область
сергей корнеев
родион мирошник
вооруженные силы рф
харьковская область
2026
в мире, харьковская область, сергей корнеев, родион мирошник, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Сергей Корнеев, Родион Мирошник, Вооруженные силы РФ
Украинские боевики травили российских пленных собаками, заявил Мирошник

РИА Новости: ВСУ травили российских пленных бойцовскими собаками

© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские боевики травили российских военнопленных бойцовскими собаками, некоторых животные загрызали заживо, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Показания Мирошнику предоставил пострадавший военнослужащий ВС РФ Сергей Корнеев. Он попал в украинский плен летом 2024 года в окрестностях Песчаное (Харьковская область).
"Они натравливали на нас собаку, собака кидалась на нас. Собака была породы ротвейлер. Она рвала одежду, штаны, все разрывала. Она кулак мой задела, поцарапала, содрала кожу мне. Со мной четверо человек было, они все тоже это прочувствовали", - сказал Корнеев.
Одного военнопленного собака загрызла насмерть, поделился боец.
Корнеев рассказал про военнопленного, который лежал в подвал, еле дышал и, по словам других пленных, уже 3-4 дня не ел и не пил. Украинские боевики обратились к российским военнопленным с требованием убить его, что последние делать отказались. Предоставивший Мирошнику показания также вспомнил, что один из украинских военнослужащих прокричал, что сломал этому раненому бойцу челюсть битой.
"После того, как (украинские боевики - ред.) просили нас его обнулить, они вытащили его за сарай. Видно было, как они тащили его. Потом спустили собаку на него. Собака через минут 10-15 вернулась вся в крови. Она загрызла человека", - добавил Корнеев.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
Пленный: ВСУ заставили солдат на построении принять неизвестные препараты
28 декабря 2025, 04:47
 
В миреХарьковская областьСергей КорнеевРодион МирошникВооруженные силы РФ
 
 
