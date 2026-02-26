Украинские боевики травили российских пленных собаками, заявил Мирошник

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Украинские боевики травили российских военнопленных бойцовскими собаками, некоторых животные загрызали заживо, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, документ есть в распоряжении РИА Новости.

"Они натравливали на нас собаку, собака кидалась на нас. Собака была породы ротвейлер. Она рвала одежду, штаны, все разрывала. Она кулак мой задела, поцарапала, содрала кожу мне. Со мной четверо человек было, они все тоже это прочувствовали", - сказал Корнеев.

Одного военнопленного собака загрызла насмерть, поделился боец.

Корнеев рассказал про военнопленного, который лежал в подвал, еле дышал и, по словам других пленных, уже 3-4 дня не ел и не пил. Украинские боевики обратились к российским военнопленным с требованием убить его, что последние делать отказались. Предоставивший Мирошнику показания также вспомнил, что один из украинских военнослужащих прокричал, что сломал этому раненому бойцу челюсть битой.