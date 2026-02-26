Мирошник рассказал, как ВСУ увечат пленных

"В период нахождения там один из них периодически напивался. Позывной у него "Якут". Вытаскивал нас из ямы. У них была традиция привязывать нас к яблоне. На полувытянутых руках, так, чтобы стоял на носочках, он вставлял кляп в рот и по всему телу бил черенком от лопаты, топорищем, хлопушкой, прикладом от автомата, плеткой до потери сознания. В моем случае меня били больше, потому что я командир группы и потому что был в "Вагнере". Он потом меня отвязывал и добивал меня, я терял сознание", - сказал Чикишев.