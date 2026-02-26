Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал, как ВСУ увечат пленных - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/vsu-2076921108.html
Мирошник рассказал, как ВСУ увечат пленных
Мирошник рассказал, как ВСУ увечат пленных - РИА Новости, 26.02.2026
Мирошник рассказал, как ВСУ увечат пленных
ВСУ увечат в состоянии алкогольного опьянения российских военнопленных черенками от лопаты, топорами и ножками от стульев, говорится во втором докладе... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T16:21:00+03:00
2026-02-26T16:21:00+03:00
в мире
россия
донецкая народная республика
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966094443_55:0:1280:689_1920x0_80_0_0_c39d4b5f941c21b68f3a42e975837339.jpg
https://ria.ru/20260226/miroshnik-2076916590.html
https://ria.ru/20260226/tyurma-2076913672.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0e/1966094443_210:0:1129:689_1920x0_80_0_0_c01a73008f3ca07134e871c11c825baf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, донецкая народная республика, родион мирошник
В мире, Россия, Донецкая Народная Республика, Родион Мирошник
Мирошник рассказал, как ВСУ увечат пленных

Посол Мирошник: ВСУ увечат пленных черенками от лопаты и топорами

© РИА НовостиПленные украинские военные
Пленные украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости
Пленные украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ увечат в состоянии алкогольного опьянения российских военнопленных черенками от лопаты, топорами и ножками от стульев, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Показания Мирошнику предоставил пострадавший военнослужащий ВС РФ Александр Чикишев. Он попал в украинский плен весной 2025 года в окрестностях Николаевки (ДНР).
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Мирошник рассказал, где находятся тайные тюрьмы ВСУ
Вчера, 15:59
"В период нахождения там один из них периодически напивался. Позывной у него "Якут". Вытаскивал нас из ямы. У них была традиция привязывать нас к яблоне. На полувытянутых руках, так, чтобы стоял на носочках, он вставлял кляп в рот и по всему телу бил черенком от лопаты, топорищем, хлопушкой, прикладом от автомата, плеткой до потери сознания. В моем случае меня били больше, потому что я командир группы и потому что был в "Вагнере". Он потом меня отвязывал и добивал меня, я терял сознание", - сказал Чикишев.
Он добавил, что спустя две недели украинские боевики переехали в другой частный дом и забрали военнопленных с собой - их разместили в подвале сарая, избиения продолжились.
"Приезжали старшие, которые в основном проводили допросы. Лица я их не видел, они постоянно были в балаклавах. Доставали, также привязывали, били, тут уже появилась ножка от стула, деревянная. Также били черенком от лопаты, шлангом, топорищем. Любыми предметами, лопатой совковой. Об одного две лопаты поломали. Заставляли нас записывать видео, что мы согласны идти в РДК* под прицелом пистолета "Глок", - рассказал военнослужащий.
* Террористическая организация, запрещена в России
Киев - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
МИД рассказал, кто финансирует секретные тюрьмы на Украине
Вчера, 15:47
 
В миреРоссияДонецкая Народная РеспубликаРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала