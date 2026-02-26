https://ria.ru/20260226/vsu-2076921108.html
Мирошник рассказал, как ВСУ увечат пленных
ВСУ увечат в состоянии алкогольного опьянения российских военнопленных черенками от лопаты, топорами и ножками от стульев, говорится во втором докладе... РИА Новости, 26.02.2026
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ВСУ увечат в состоянии алкогольного опьянения российских военнопленных черенками от лопаты, топорами и ножками от стульев, говорится во втором докладе "Секретные тюрьмы" посла по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника, который есть в распоряжении РИА Новости.
Показания Мирошнику
предоставил пострадавший военнослужащий ВС РФ Александр Чикишев. Он попал в украинский плен весной 2025 года в окрестностях Николаевки (ДНР
).
"В период нахождения там один из них периодически напивался. Позывной у него "Якут". Вытаскивал нас из ямы. У них была традиция привязывать нас к яблоне. На полувытянутых руках, так, чтобы стоял на носочках, он вставлял кляп в рот и по всему телу бил черенком от лопаты, топорищем, хлопушкой, прикладом от автомата, плеткой до потери сознания. В моем случае меня били больше, потому что я командир группы и потому что был в "Вагнере". Он потом меня отвязывал и добивал меня, я терял сознание", - сказал Чикишев.
Он добавил, что спустя две недели украинские боевики переехали в другой частный дом и забрали военнопленных с собой - их разместили в подвале сарая, избиения продолжились.
"Приезжали старшие, которые в основном проводили допросы. Лица я их не видел, они постоянно были в балаклавах. Доставали, также привязывали, били, тут уже появилась ножка от стула, деревянная. Также били черенком от лопаты, шлангом, топорищем. Любыми предметами, лопатой совковой. Об одного две лопаты поломали. Заставляли нас записывать видео, что мы согласны идти в РДК* под прицелом пистолета "Глок", - рассказал военнослужащий.
* Террористическая организация, запрещена в России