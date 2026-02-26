Пресс-служба ВСУ удаляет комментарии сторонников завершения конфликта

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-служба ВСУ удаляет и борется с комментариями людей, ратующих за завершение конфликта на Украине, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По его словам, доступ к официальным аккаунтам министерства обороны Украины получили десятки сотрудников пресс-службы, они выявляют в соцсетях комментарии сторонников завершения конфликта и отвечают на них, исходя из "уровня собственного интеллекта". Собеседник отметил, что подобные ремарки негативно воспринимаются даже украинскими военными блогерами.