Пресс-служба ВСУ удаляет комментарии сторонников завершения конфликта
Пресс-служба ВСУ удаляет и борется с комментариями людей, ратующих за завершение конфликта на Украине, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 26.02.2026
украина
РИА Новости: пресс-служба ВСУ удаляет комментарии сторонников установления мира
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Пресс-служба ВСУ удаляет и борется с комментариями людей, ратующих за завершение конфликта на Украине, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Пропагандисты ВСУ и пресс-служба украинской армии получили задачу гасить любые публикации людей, выступающих за завершение боевых действий", - сказал собеседник агентства.
По его словам, доступ к официальным аккаунтам министерства обороны Украины получили десятки сотрудников пресс-службы, они выявляют в соцсетях комментарии сторонников завершения конфликта и отвечают на них, исходя из "уровня собственного интеллекта". Собеседник отметил, что подобные ремарки негативно воспринимаются даже украинскими военными блогерами.