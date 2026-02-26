https://ria.ru/20260226/vstrecha-2076902745.html
Встреча Путина и Лукашенко длилась час, сообщили в Кремле
Неформальная беседа, которой президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко предварили заседание Высшего Государственного совета Союзного... РИА Новости, 26.02.2026
