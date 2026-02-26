Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Лукашенко длилась час, сообщили в Кремле - РИА Новости, 26.02.2026
15:21 26.02.2026 (обновлено: 15:32 26.02.2026)
Встреча Путина и Лукашенко длилась час, сообщили в Кремле
Неформальная беседа, которой президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко предварили заседание Высшего Государственного совета Союзного...
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Неформальная беседа, которой президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко предварили заседание Высшего Государственного совета Союзного государства, продлилась около часа, сообщила пресс-служба российского президента.
"Неформальная встреча длилась около часа", - отметили в Кремле.
