"Планировали за год". Американский десант внезапно высадился в Гренландии - РИА Новости, 26.02.2026
08:00 26.02.2026 (обновлено: 08:04 26.02.2026)
"Планировали за год". Американский десант внезапно высадился в Гренландии
Вооруженные силы США, Канады и Дании приступили к учениям Arctic Edge 2026 — ежегодным маневрам Командования воздушно-космической обороны Северной Америки... РИА Новости, 26.02.2026
Никита Бизин
Никита Бизин
Россия, Гренландия, Арктика, НАТО

"Планировали за год". Американский десант внезапно высадился в Гренландии

© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan LucasАмериканские военнослужащие во время посадки в самолет на авиабазе в Авиано, Италия
Американские военнослужащие во время посадки в самолет на авиабазе в Авиано, Италия - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan Lucas
Американские военнослужащие во время посадки в самолет на авиабазе в Авиано, Италия
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженные силы США, Канады и Дании приступили к учениям Arctic Edge 2026 — ежегодным маневрам Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования (USNORTHCOM). Что примечательно, в этом году впервые задействуют Гренландию. Для чего именно все устроили — в материале РИА Новости.

Анкоридж и не только

География основного этапа учений — окрестности населенных пунктов Анкоридж, Кадьяк, Фэрбанкс и Коцебу на Аляске, а также районы Кангерлуссуак и Нуук в Гренландии. Как разъясняется в официальном коммюнике, основная цель — "повышение уровня боеготовности, наглядная демонстрация имеющихся военных возможностей и укрепление механизмов взаимодействия между многонациональными межведомственными и объединенными силами, действующими в Арктическом регионе".
© Фото : U.S. 7th FleetРакетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : U.S. 7th Fleet
Ракетный крейсер Chancellorsville в Тайваньском проливе
Легенду не озвучивали, однако известно, что на Аляске союзники намерены учиться сбивать крылатые ракеты и небольшие беспилотники. Кроме того, военные займутся подготовкой обороны объектов критической инфраструктуры, к которым относятся энергосети и нефтеперерабатывающие заводы. Также хотят опробовать перспективные технологии в экстремальных условиях арктического климата.
В Гренландии же основной упор — на отработку навыков выживания и повышение мобильности пехотных подразделений.
Ключевой объект там — космическая база Питуффик, где развернуты РЛС системы предупреждения о ракетном нападении, способные отслеживать пуски из России. Впрочем, организаторы маневров подчеркивают, что учения не направлены против какой-либо страны. В NORAD отметили, что эти учения планировались около года назад и согласованы с властями Дании и правительством Гренландии.
© AP Photo / Ebrahim NorooziШведские военные во время учений в Гренландии
Шведские военные во время учений в Гренландии - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Шведские военные во время учений в Гренландии
Однако теперь Вашингтон претендует на включение острова в состав США, чтобы контролировать значительную часть Арктики.

Ледокольный флот

Монополия на действия в арктических водах сегодня вовсе не у американцев. Для этого нужен ледокольный флот. Сейчас самый большой — у России.
Помимо четырех новых кораблей ледового класса проекта 22220, в строю два атомных ледокола с двухреакторной ядерной энергетической установкой мощностью 75 тысяч лошадиных сил ("Ямал", "50 лет Победы"), два — с однореакторной мощностью 50 тысяч ("Таймыр", "Вайгач"), атомный лихтеровоз-контейнеровоз "Севморпуть" (40 тысяч) и пять судов технологического обслуживания. Ледокол "Советский Союз" — в эксплуатационном резерве.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "Ямал"
Атомный ледокол Ямал - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Атомный ледокол "Ямал"
Еще имеются дизель-электрические суда, в том числе военные. Например, "Илья Муромец" и "Евпатий Коловрат" проекта 21180. Они способны преодолеть сплошное ледовое поле толщиной до метра. Помимо проводки конвоев, могут доставлять грузы для группировки войск в Арктике. Предусмотрен и монтаж бортового вооружения — в частности, корабельных скорострельных артиллерийских установок АК-630, АК-230, АК-306. Ледокол несложно превратить в ударный боевой корабль, оснастив противокорабельными ракетами.
Это особенно важно в условиях, когда Запад пытается ограничить возможности ВМФ России по развертыванию стратегических подводных ракетоносцев в Баренцевом и Норвежском морях. После вступления Финляндии и Швеции в НАТО в 2022-м Скандинавский полуостров целиком находится под контролем альянса. Североевропейские страны интенсивно вооружаются. Москве приходится учитывать это в стратегии обеспечения национальной безопасности.
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario CotoКорабли НАТО в Балтийском море во время учений Baltops
Корабли НАТО в Балтийском море во время учений BALTOPS - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario Coto
Корабли НАТО в Балтийском море во время учений Baltops
Итого — у России девять атомных ледоколов и десятки дизельных. Для сравнения: у Береговой охраны США всего два — Polar Star и Healy, причем второй постоянно ремонтируется и редко выходит в море. У канадцев есть корабли для боевого дежурства в арктических водах, но нет крупных сухопутных соединений. В ВМС Норвегии — четыре патрульных корабля, которые способны нести службу во льдах, однако их скромное вооружение не позволит на равных противостоять российскому Северному флоту. У Дании, хотя там достаточно сильные ВМС, тоже нет военной инфраструктуры в Арктике. Финляндия и Швеция не располагают серьезной военной мощью на море.

Проблемы на суше

На этом проблемы альянса не заканчиваются. Так, американской армии остро не хватает транспорта для перевозки грузов и военнослужащих в тяжелейших полярных условиях. Единственные подходящие тягачи-вездеходы — шведские двухзвенные гусеничные Bandvagn 206, принятые на вооружение под обозначением Small Unit Support Vehicle (SUSV, малая машина поддержки подразделений). Однако первые образцы сошли с конвейера еще 40 лет назад и давно не отвечают современным требованиям.
© Public DomainВездеход Bandvagn 206
Вездеход Bandvagn 206 - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© Public Domain
Вездеход Bandvagn 206
В то же время у России в регионе размещены дальнобойные зенитные ракетные комплексы С-400 под прикрытием новых систем ПВО "Панцирь" и "Тор". А от нападения с моря военные базы защищают береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Все это оружие — в распоряжении первого полноценного арктического соединения Сухопутных войск России, 80-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в Мурманской области.
Для боевых действий есть все необходимое: от полноприводных грузовиков, танков, снегоходов до собачьих и оленьих упряжек. Также имеется специальная модификация вертолетов Ми-8АМТШ-ВА с системой обогрева основных агрегатов силовой установки.
В общем, достаточно и техники, и инфраструктуры, чтобы бросить вызов любому претенденту на господство в Арктике. Фора, которая не может не беспокоить НАТО.
 
РоссияГренландияАрктикаНАТО
 
 
