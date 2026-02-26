Рейтинг@Mail.ru
Володин призвал Европу привлечь к ответственности тех, кто нарушил закон - РИА Новости, 26.02.2026
13:08 26.02.2026
Володин призвал Европу привлечь к ответственности тех, кто нарушил закон
Парламенты Франции, Британии и ФРГ после расследования планов по передаче Киеву ядерного оружия должны привлечь тех, кто нарушил закон, заявил председатель... РИА Новости, 26.02.2026
в мире
франция
германия
киев
вячеслав володин
госдума рф
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
европарламент
франция
германия
киев
в мире, франция, германия, киев, вячеслав володин, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европарламент, мирный план сша по украине
В мире, Франция, Германия, Киев, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Европарламент, Мирный план США по Украине
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Парламенты Франции, Британии и ФРГ после расследования планов по передаче Киеву ядерного оружия должны привлечь тех, кто нарушил закон, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума в четверг приняла обращение к Национальному собранию Франции, Палате общин Великобритании, парламенту ФРГ, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву.
"Мы считаем, что наши коллеги из парламентов и Франции, и Англии, и Германии должны со своей стороны постараться сделать всё для того, чтобы, проведя парламентское расследование, привлечь к ответственности тех, кто нарушил закон", - сказал Володин журналистам.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
В миреФранцияГерманияКиевВячеслав ВолодинГосдума РФСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвропарламентМирный план США по Украине
 
 
