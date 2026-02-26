Рейтинг@Mail.ru
12:50 26.02.2026 (обновлено: 13:32 26.02.2026)
Володин объяснил включение ФРГ в обращение Госдумы к Британии и Франции
Включение Бундестага ФРГ в список адресатов обращения Госдумы основано на информации о том, что канцер Германии Фридрих Мерц знал о переговорах Парижа и Лондона РИА Новости, 26.02.2026
германия, госдума рф, париж, киев
Германия, Госдума РФ, Париж, Киев
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Включение Бундестага ФРГ в список адресатов обращения Госдумы основано на информации о том, что канцер Германии Фридрих Мерц знал о переговорах Парижа и Лондона о передаче Киеву ядерного оружия, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла поправку к обращению к Национальному собранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву, расширив перечень адресатов и включив в него Бундестаг ФРГ.
"Мерц знал о происходящих переговорах между (Владимиром - ред.) Зеленским, (президентом Франции Эммануэлем - ред.) Макроном и руководством Англии, поэтому мы считаем, (нужно - ред.) чтобы эта информация была доведена до депутатов Бундестага, до всего немецкого народа, учитывая важность темы и проблем, которые может принести решение о передаче ядерного оружия и его компонентов Украине", - сказал Володин журналистам.
Он отметил, что депутаты ГД посчитали правильным, чтобы парламентарии Бундестага разобрались в этой ситуации, нашли соответствующую переписку и ознакомились с действиями Мерца, который конкретных решений не принимал, но был в курсе происходящего.
"Поэтому мы посчитали правильным, чтобы и немецкий народ, и депутаты знали об этом и дали соответствующую оценку. Действия руководителей Германии, Франции, Англии могли привести к непоправимым последствиям, к трагедии мирового масштаба. Поэтому наша задача - сделать всё для того, чтобы придать гласности эти закулисные переговоры с Зеленским, фигура которого выбрана тоже неслучайно. Он нелегитимен, весь в крови от тех решений, которые напринимал до этого. Понятно, что делает всё для того, чтобы сохраниться у власти. И, конечно, с учётом этих всех факторов правильно будет, чтобы парламенты и Германии, и Франции, и Англии дали оценку происходящему", - добавил председатель ГД.
Володин подчеркнул, что в мире существует запрет на распространение ядерного оружия, это уголовное преступление не только перед мировым сообществом, но и перед народами конкретных стран, так как нарушает законодательство государств, которые имеют такое вооружение.
Во вторник пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.
