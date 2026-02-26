https://ria.ru/20260226/vlasti-2076880002.html
СМИ: Гренландия опасается влияния американцев на рынок жилья на острове
СМИ: Гренландия опасается влияния американцев на рынок жилья на острове - РИА Новости, 26.02.2026
СМИ: Гренландия опасается влияния американцев на рынок жилья на острове
Власти Гренландии пересматривают закон об иностранных инвестициях из-за резко выросшего спроса на недвижимость в столице региона Нуук со стороны американцев... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:58:00+03:00
2026-02-26T13:58:00+03:00
2026-02-26T13:58:00+03:00
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_0:312:3072:2039_1920x0_80_0_0_09ac15a5ec1a82686bb80495fe1a5464.jpg
https://ria.ru/20260226/voyska-2076718480.html
https://ria.ru/20260225/zakharova-2076717189.html
гренландия
сша
дания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071291805_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_5da7e0a096918bc1e9f3bf683e8530c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
СМИ: Гренландия опасается влияния американцев на рынок жилья на острове
Reuters: Гренландия обеспокоена резким спросом на недвижимость от американцев
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Власти Гренландии пересматривают закон об иностранных инвестициях из-за резко выросшего спроса на недвижимость в столице региона Нуук со стороны американцев после озвученных президентом США Дональдом Трампом притязаний на остров, передает агентство Рейтер со ссылкой на многочисленные источники.
"В январе 2025 года, примерно в то время, когда президент США Дональд Трамп
возобновил свои попытки усилить контроль над Гренландией
, юристы и риелторские фирмы в столице начали получать многочисленные запросы от американских покупателей... До этого иностранцы проявляли мало интереса к недвижимости в городе", - пишет агентство.
По словам источников, такой спрос встревожил местных законодателей, которые опасаются влияния иностранных покупателей на перенасыщенный рынок жилья в Нууке. Кроме того, у властей нет подробной информации о покупателях жилья и том, связаны ли они с притязаниями Трампа на остров.
В результате, местные политики решили пересмотреть находящийся в работе законопроект о проверке иностранных инвестиций, который первоначально задумывался как гарантия от нежелательных китайских инвестиций, сместив акцент в сторону американских инвесторов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании
и Гренландии предостерегли Вашингтон
от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.