СМИ: Гренландия опасается влияния американцев на рынок жилья на острове
13:58 26.02.2026
СМИ: Гренландия опасается влияния американцев на рынок жилья на острове
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
2026
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Власти Гренландии пересматривают закон об иностранных инвестициях из-за резко выросшего спроса на недвижимость в столице региона Нуук со стороны американцев после озвученных президентом США Дональдом Трампом притязаний на остров, передает агентство Рейтер со ссылкой на многочисленные источники.
"В январе 2025 года, примерно в то время, когда президент США Дональд Трамп возобновил свои попытки усилить контроль над Гренландией, юристы и риелторские фирмы в столице начали получать многочисленные запросы от американских покупателей... До этого иностранцы проявляли мало интереса к недвижимости в городе", - пишет агентство.
По словам источников, такой спрос встревожил местных законодателей, которые опасаются влияния иностранных покупателей на перенасыщенный рынок жилья в Нууке. Кроме того, у властей нет подробной информации о покупателях жилья и том, связаны ли они с притязаниями Трампа на остров.
В результате, местные политики решили пересмотреть находящийся в работе законопроект о проверке иностранных инвестиций, который первоначально задумывался как гарантия от нежелательных китайских инвестиций, сместив акцент в сторону американских инвесторов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
