СМИ: Гренландия опасается влияния американцев на рынок жилья на острове

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Власти Гренландии пересматривают закон об иностранных инвестициях из-за резко выросшего спроса на недвижимость в столице региона Нуук со стороны американцев после озвученных президентом США Дональдом Трампом притязаний на остров, передает агентство Рейтер со ссылкой на многочисленные источники.

"В январе 2025 года, примерно в то время, когда президент США Дональд Трамп возобновил свои попытки усилить контроль над Гренландией , юристы и риелторские фирмы в столице начали получать многочисленные запросы от американских покупателей... До этого иностранцы проявляли мало интереса к недвижимости в городе", - пишет агентство.

По словам источников, такой спрос встревожил местных законодателей, которые опасаются влияния иностранных покупателей на перенасыщенный рынок жилья в Нууке. Кроме того, у властей нет подробной информации о покупателях жилья и том, связаны ли они с притязаниями Трампа на остров.

В результате, местные политики решили пересмотреть находящийся в работе законопроект о проверке иностранных инвестиций, который первоначально задумывался как гарантия от нежелательных китайских инвестиций, сместив акцент в сторону американских инвесторов.