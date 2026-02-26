Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке из щеки ребенка достали пулю от винтовки - РИА Новости, 26.02.2026
08:31 26.02.2026
Во Владивостоке из щеки ребенка достали пулю от винтовки
Во Владивостоке из щеки ребенка достали пулю от винтовки - РИА Новости, 26.02.2026
Во Владивостоке из щеки ребенка достали пулю от винтовки
Хирурги из Владивостока достали пулю от пневматической винтовки из щеки 12-летнего ребенка, сообщает краевая клиническая больница №2. РИА Новости, 26.02.2026
владивосток
происшествия
владивосток
Новости
владивосток, происшествия
Владивосток, Происшествия
Во Владивостоке из щеки ребенка достали пулю от винтовки

Во Владивостоке врачи достали пулю от винтовки из щеки 12-летнего мальчика

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев – РИА Новости. Хирурги из Владивостока достали пулю от пневматической винтовки из щеки 12-летнего ребенка, сообщает краевая клиническая больница №2.
Мальчик с пулевым ранением в правой щеке попал в больницу после игр со взятой у взрослых без спроса пневматической винтовкой. Для точного определения расположения пули была выполнена компьютерная томография с расчетом нахождения инородного предмета на цифровой модели.
"Исследования показали, что пуля "добралась" до зачелюстной ямки и остановилась в месте выхода ветвей лицевого нерва, не задев их только чудом. В расположении снаряда заключалась основная сложность вмешательства. Чтобы сохранить нервы, хирургам пришлось проделать тончайшую работу. Операцию выполнили заведующий отделением, главный внештатный челюстно-лицевой хирург Приморья Алексей Романчук и его коллега Алексей Фуксман", – говорится в сообщении.
В больнице добавили, что спустя три дня после операции ребенок был выписан на амбулаторное долечивание. Его здоровью ничего не угрожает.
Прокуратура, в свою очередь, начала проверку по факту инцидента. По данным ведомства, двое подростков взяли пневматическую винтовку отца одного из них. В ходе игры один из мальчиков выстрелил и пуля попала в лицо его друга.
"Прокуратура установит все обстоятельства произошедшего, в том числе правомерность действий родителей, допустивших доступ ребенка к пневматической винтовке", – говорится в сообщении надзорного органа.
Владивосток
Происшествия
 
 
