Путешественник из Австрии рассказал об оформлении российской визы

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетивший Россию, рассказал РИА Новости, что оформить российскую визу оказалось просто.
По его словам, для европейца нет никаких проблем, чтобы поехать в Россию.
"Нужно оформить визу. Если поездка меньше месяца - можно сделать электронную визу, онлайн. Если дольше - через посольство или визовое агентство. Это стоит немного денег, но в целом это довольно просто. У меня никогда не было проблем - ни с въездом, ни с документами", - рассказал Свобода.
Австриец Герфрид Свобода из Зальцбурга в 2018 году оставил работу и отправился в кругосветное путешествие на военном вездеходе Pinzgauer 6×6. За восемь лет он проехал около 100 тысяч километров по Европе, Центральной Азии и Южной Америке. Он уже четыре раза пересек Россию, включая зимнюю Сибирь и Магадан. Во время пандемии его автомобиль почти полтора года оставался в Магадане, после чего Свобода продолжил путь. Сейчас он планирует завершить кругосветку, переправиться через Тихий океан и добраться до России, где и замкнет свое путешествие вокруг света.
