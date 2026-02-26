Путешественник из Австрии рассказал об оформлении российской визы

ВЕНА, 26 фев - РИА Новости. Австриец Герфрид Свобода, путешествующий вокруг света на переоборудованном армейском вездеходе и уже четыре раза посетивший Россию, рассказал РИА Новости, что оформить российскую визу оказалось просто.

"Нужно оформить визу. Если поездка меньше месяца - можно сделать электронную визу, онлайн. Если дольше - через посольство или визовое агентство. Это стоит немного денег, но в целом это довольно просто. У меня никогда не было проблем - ни с въездом, ни с документами", - рассказал Свобода.