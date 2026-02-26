Рейтинг@Mail.ru
Вирусолог назвал причину распространения эпидемий - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/virusolog-2076966780.html
Вирусолог назвал причину распространения эпидемий
Вирусолог назвал причину распространения эпидемий - РИА Новости, 26.02.2026
Вирусолог назвал причину распространения эпидемий
Массовый туризм - отягощающий фактор эпидемий, сообщил газете aif.ru вирусолог Виктор Зуев. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T18:25:00+03:00
2026-02-26T18:25:00+03:00
здоровье - общество
виктор зуев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg
https://ria.ru/20260202/epidemiya-2071605008.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bc8775dd1cfbb8bab5037169408dd6c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, виктор зуев, общество
Здоровье - Общество, Виктор Зуев, Общество
Вирусолог назвал причину распространения эпидемий

Вирусолог Зуев назвал массовый туризм отягощающим фактором эпидемий

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Массовый туризм - отягощающий фактор эпидемий, сообщил газете aif.ru вирусолог Виктор Зуев.
Врач отметил, что причиной большого количества заболеваний, в том числе распространения свиного гриппа, является немыслимый по своим масштабам туризм.
"Отягощающим фактором эпидемий является массовый туризм, в том числе в те страны, где наблюдаются вспышки опасных заболеваний", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Зуева.
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Онищенко назвал вирусы, способные вызвать мировую эпидемию
2 февраля, 01:49
 
Здоровье - ОбществоВиктор ЗуевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала