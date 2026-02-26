https://ria.ru/20260226/virusolog-2076966780.html
Вирусолог назвал причину распространения эпидемий
Вирусолог назвал причину распространения эпидемий - РИА Новости, 26.02.2026
Вирусолог назвал причину распространения эпидемий
Массовый туризм - отягощающий фактор эпидемий, сообщил газете aif.ru вирусолог Виктор Зуев. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T18:25:00+03:00
2026-02-26T18:25:00+03:00
2026-02-26T18:25:00+03:00
здоровье - общество
виктор зуев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_0:199:2933:1849_1920x0_80_0_0_bbb44d320afe28a3cf800b057249f392.jpg
https://ria.ru/20260202/epidemiya-2071605008.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/03/1869378267_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_bc8775dd1cfbb8bab5037169408dd6c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, виктор зуев, общество
Здоровье - Общество, Виктор Зуев, Общество
Вирусолог назвал причину распространения эпидемий
Вирусолог Зуев назвал массовый туризм отягощающим фактором эпидемий