ФСБ показала задержание украинского агента в Запорожской области
ФСБ показала задержание украинского агента в Запорожской области
ФСБ показала задержание жителя Запорожской области, который передавал СБУ сведения для нанесения ударов по позициям российских войск. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T11:01:00+03:00
происшествия
россия
запорожская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
служба безопасности украины
россия
запорожская область
Задержание и допрос украинского шпиона в Запорожье
Украинского шпиона поймали в Запорожье. Местный житель сам вышел на контакт с представителем СБУ и передавал информацию о российских военных, сообщили в ФСБ.
На допросе он заявил, что делал это бесплатно, по статье о госизмене он может получить пожизненный срок.
