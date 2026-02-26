Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала задержание украинского агента в Запорожской области
ФСБ показала задержание украинского агента в Запорожской области
ФСБ показала задержание жителя Запорожской области, который передавал СБУ сведения для нанесения ударов по позициям российских войск.
Задержание и допрос украинского шпиона в Запорожье
Украинского шпиона поймали в Запорожье. Местный житель сам вышел на контакт с представителем СБУ и передавал информацию о российских военных, сообщили в ФСБ. На допросе он заявил, что делал это бесплатно, по статье о госизмене он может получить пожизненный срок.
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ФСБ показала задержание жителя Запорожской области, который передавал СБУ сведения для нанесения ударов по позициям российских войск.
На опубликованных кадрах оперативники выбегают из машины, стоящей рядом с фигурантом, кладут его на капот и надевают наручники, затем уводят в направлении служебного автомобиля.
Против жителя Запорожской области возбуждено дело о государственной измене и шпионаже, сообщили в четверг РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ. Установлено, что гражданин России, 1994 года рождения через мессенджер Signal передавал куратору из СБУ информацию о дислокации и перемещениях военных и техники ВС РФ "для последующего нанесения по позициям российских войск ракетно-бомбовых ударов".
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме
На Кубани задержали агента Киева, готовившего теракт на военном аэродроме
