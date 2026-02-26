ФСБ показала задержание украинского агента в Запорожской области

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. ФСБ показала задержание жителя Запорожской области, который передавал СБУ сведения для нанесения ударов по позициям российских войск.

На опубликованных кадрах оперативники выбегают из машины, стоящей рядом с фигурантом, кладут его на капот и надевают наручники, затем уводят в направлении служебного автомобиля.