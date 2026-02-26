Рейтинг@Mail.ru
10:00 26.02.2026
Билайн и "Лента" запустили в магазинах видеоролик в поддержку "ЛизаАлерт"
Билайн и "Лента" запустили в магазинах видеоролик в поддержку "ЛизаАлерт"
Билайн и торговая сеть гипермаркетов и супермаркетов "Лента" совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт" запустили социальную кампанию, направленную... РИА Новости, 26.02.2026
билайн
поисковый отряд "лиза алерт"
общество
лента (сеть магазинов)
социальная реклама
2026
Новости
Покупатели в очереди возле кассы. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Билайн и торговая сеть гипермаркетов и супермаркетов "Лента" совместно с поисково-спасательным отрядом "ЛизаАлерт" запустили социальную кампанию, направленную на популяризацию поисково-спасательной деятельности и привлечение новых волонтеров, сообщает оператор.

В магазинах "Группы Лента" на цифровых экранах транслируется видеоролик с призывом присоединиться к движению: "Набираем высоту в спасении жизней. Присоединяйся".

Кампания размещается на 770 экранах в 246 супермаркетах и гипермаркетах "Лента". География показов охватывает Москву, Санкт-Петербург, Пермь, Челябинск, Ярославль, Тулу, а также Ленинградскую, Московскую, Калужскую области и ряд других регионов. Трансляция запущена в торговых точках с высоким ежедневным трафиком, для того чтобы донести сообщение до аудитории и повысить узнаваемость волонтерского движения. Социальный ролик также демонстрируется в салонах Билайна, что увеличивает совокупный охват кампании.

Размещение реализовано на базе платформы (18+), позволяющей управлять цифровыми экранами в точках продаж. За развитие платформы отвечает Билайн Adtech – подразделения по рекламным технологиям Билайн бизнес. Платформа обеспечивает централизованный запуск и контроль рекламных кампаний на распределенной сети экранов. Благодаря этому платформу можно использовать для социальных инициатив и их масштабирования на федеральный охват.

Это не первый проект ПАО "ВымпелКом", направленный на помощь в поиске пропавших людей. Ранее на экранах в ритейл-сетях и салонах Билайна было запущено цифровое размещение ориентировок "ЛизаАлерт" на пропавших людей. Эти форматы дополняют друг друга: кампания в магазинах "Ленты" работает на привлечение волонтеров и поддержку поискового движения, а размещение ориентировок - на оперативное информирование и помощь конкретным поискам.

"Масштабирование деятельности поискового отряда невозможно без широкой информационной поддержки. Взаимодействие с крупными партнерами и присутствие в заметных форматах для многомиллионной аудитории — это стратегический вклад в укрепление движения и повышение эффективности спасения", - приводятся в сообщении слова руководителя направления "беспилотная авиация" поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Евгения Герасимова.

Как подчеркнула директор по связям с общественностью и государственными органами МКПАО "Лента" Мария Филиппова, для "Группы Лента" важно участвовать в проектах, которые имеют значимый социальный эффект. "Мы ежедневно принимаем большое количество покупателей в разных регионах, и цифровые экраны в магазинах позволяют донести важный призыв - поддержать "ЛизаАлерт" и, возможно, сделать первый шаг к спасению чьей-то жизни", - пояснила она.

Кампания в "Ленте" - пример того, как федеральная сеть рекламных экранов может работать на поддержку поисково-спасательного движения и привлечение новых людей в волонтерские команды, считает директор направления Digital Indoor (цифровая реклама внутри помещений) в Билайн Adtech Илья Цесельчук.

"Мы развиваем инфраструктуру цифровой интерьерной рекламы и технологии так, чтобы они решали не только коммуникационные задачи бизнеса, но и помогали социальным инициативам", - резюмировал он.
