04:10 26.02.2026 (обновлено: 04:26 26.02.2026)
Вэнс выступил с угрозой в адрес Ирана по ядерной программе
Вэнс выступил с угрозой в адрес Ирана по ядерной программе
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Вэнс выступил с угрозой в адрес Ирана по ядерной программе

Вэнс: Трамп хочет разрешения ситуации с иранской ядерной программой дипломатией

© AP Photo / Jacquelyn MartinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Вашингтон хочет дипломатического разрешения ситуации с иранской ядерной программой, но готов и к другим вариантам, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Как президент неоднократно говорил, он хочет решить эту проблему дипломатическим путем. Но, конечно, у президента есть и другие варианты", — сказал он журналистам в Белом доме.
Ракетный комплекс во время празднования годовщины Исламской революции в Тегеране - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
В Иране пообещали преподать США незабываемый урок в случае начала войны
24 февраля, 14:00
При этом политик обвинил Исламскую республику в попытке восстановить ядерное оружие и рассказал о якобы имеющихся у американцев доказательствах, не приведя их.
В четверг представители двух стран проведут третий раунд консультаций по иранской ядерной программе в Женеве. Делегацию Ирана возглавит глава МИД Аббас Аракчи, американскую — спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Как и предыдущие два этапа, прошедшие в Маскате и Женеве, эти переговоры будут непрямыми и пройдут при посредничестве Омана.
Накануне Дональд Трамп сообщал, что пока не получил от Тегерана обещания никогда не разрабатывать ядерное оружие, несмотря на неоднократные публичные заявления Ирана об отсутствии планов на такие вооружения. Он также призвал республику заключить сделку, пригрозив в противном случае "плохим днем".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Забирайте все: в Америке все еще верят в "Великий Израиль"
24 февраля, 08:00

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США требует от Ирана заключить сделку по ядерной программе. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем прошлым летом.
В начале февраля прошли переговоры сторон в Омане. По словам Аракчи, им удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование атомной энергетики только в мирных целях. Второй раунд дискуссий прошел 17 февраля в Женеве. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
Параллельно Вашингтон продолжает стягивать военные силы в регион.
В конце января Соединенные Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. На прошлой неделе Трамп заявил, что допускает нанесение ограниченного удара по Ирану. По данным The Wall Street Journal, сначала американцы могут обстрелять военные или правительственные объекты. Если после этого Тегеран не откажется от обогащения урана, то Вашингтон начнет широкомасштабную кампанию против государственных объектов.
Во вторник газета писала, что вблизи Ирана сосредоточились более 150 военных самолетов и примерно треть всех действующих американских кораблей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
США уже зарабатывают на войне с Ираном
22 февраля, 08:00
 
