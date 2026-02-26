Украине не удастся поставить венгерскую экономику на колени, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 26 фев — РИА Новости. Киев не сможет поставить Будапешт на колени прекращением транзита по трубопроводу "Дружба", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы накопили столько запасов, что украинское правительство не сможет устроить хаос перед выборами, и венгерскую экономику нельзя поставить на колени нефтяной блокадой", — сказал он в интервью каналу Patriota.
В воскресенье Будапешт решил высвободить часть кризисных запасов нефти и начать закупки топлива морским путем.
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев объясняет свои действия надуманными политическими причинами, поскольку технических оснований для этого нет.
