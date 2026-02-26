Рейтинг@Mail.ru
Украине не удастся поставить венгерскую экономику на колени, заявил Орбан - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:27 26.02.2026 (обновлено: 09:05 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/vengriya-2076782598.html
Украине не удастся поставить венгерскую экономику на колени, заявил Орбан
Украине не удастся поставить венгерскую экономику на колени, заявил Орбан - РИА Новости, 26.02.2026
Украине не удастся поставить венгерскую экономику на колени, заявил Орбан
Киев не сможет поставить Будапешт на колени прекращением транзита по трубопроводу "Дружба", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T03:27:00+03:00
2026-02-26T09:05:00+03:00
венгрия
украина
киев
виктор орбан
петер сийярто
в мире
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6316efba3bdf9837a6274299dbe52bca.jpg
https://ria.ru/20260225/orban-2076653393.html
https://ria.ru/20260219/energetika-2075332861.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998479821_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59facd15cdcbed5f538ddfb07848239f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, украина, киев, виктор орбан, петер сийярто, в мире, евросоюз
Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Петер Сийярто, В мире, Евросоюз
Украине не удастся поставить венгерскую экономику на колени, заявил Орбан

Орбан: Украина не сможет поставить экономику Венгрии на колени нефтяной блокадой

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 26 фев — РИА Новости. Киев не сможет поставить Будапешт на колени прекращением транзита по трубопроводу "Дружба", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Мы накопили столько запасов, что украинское правительство не сможет устроить хаос перед выборами, и венгерскую экономику нельзя поставить на колени нефтяной блокадой", — сказал он в интервью каналу Patriota.
Венгерские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от Украины
Вчера, 14:49

В воскресенье Будапешт решил высвободить часть кризисных запасов нефти и начать закупки топлива морским путем.

Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины. По данным портала Mandiner, киевский режим не возобновляет транспортировку, ссылаясь на повреждения объекта из-за "российских атак".
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев объясняет свои действия надуманными политическими причинами, поскольку технических оснований для этого нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
19 февраля, 08:00
 
ВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанПетер СийяртоВ миреЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала