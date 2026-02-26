https://ria.ru/20260226/vengrija-2076940576.html
Венгрия потребовала возобновить поставки нефти из России по "Дружбе"
Венгрия потребовала возобновить поставки нефти из России по "Дружбе"
Венгрия отвергает вмешательство Киева в венгерские выборы и требует возобновить поставки нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 26.02.2026
Венгрия потребовала возобновить поставки нефти из России по "Дружбе"
Сийярто: Венгрия требует возобновить поставки нефти из России по «Дружбе»