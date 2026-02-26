Рейтинг@Mail.ru
Венгрия потребовала возобновить поставки нефти из России по "Дружбе" - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 26.02.2026 (обновлено: 17:16 26.02.2026)
https://ria.ru/20260226/vengrija-2076940576.html
Венгрия потребовала возобновить поставки нефти из России по "Дружбе"
Венгрия потребовала возобновить поставки нефти из России по "Дружбе" - РИА Новости, 26.02.2026
Венгрия потребовала возобновить поставки нефти из России по "Дружбе"
Венгрия отвергает вмешательство Киева в венгерские выборы и требует возобновить поставки нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T17:15:00+03:00
2026-02-26T17:16:00+03:00
в мире
венгрия
россия
киев
петер сийярто
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_0:23:3071:1750_1920x0_80_0_0_125e9e2320796c75de25a5b552995eb5.jpg
https://ria.ru/20260226/druzhba-2076914325.html
венгрия
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950619818_272:0:3001:2047_1920x0_80_0_0_cdd41b014cc21401a572f307901a224b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, россия, киев, петер сийярто, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Россия, Киев, Петер Сийярто, Мирный план США по Украине
Венгрия потребовала возобновить поставки нефти из России по "Дружбе"

Сийярто: Венгрия требует возобновить поставки нефти из России по «Дружбе»

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 26 фев - РИА Новости. Венгрия отвергает вмешательство Киева в венгерские выборы и требует возобновить поставки нефти из РФ по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Мы продолжаем требовать, чтобы украинцы возобновили поставки нефти в Венгрию, открыли физически вполне пригодный трубопровод, прекратили вмешательство в венгерский избирательный процесс и не создавали чрезвычайную ситуацию с энергоснабжением, поскольку могут видеть, что мы защитим себя от этого", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Нефтепровод в Венгрии - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
МИД прокомментировал перекрытие транзита по "Дружбе" Украиной
Вчера, 15:49
* Деятельность Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская
 
В миреВенгрияРоссияКиевПетер СийяртоМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала