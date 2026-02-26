Рейтинг@Mail.ru
26.02.2026
13:47 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/vengrija-2076877017.html
Венгрия дистанцируется от курса ЕС по Украине, считает турецкий аналитик
Венгрия дистанцируется от курса ЕС по Украине, считает турецкий аналитик - РИА Новости, 26.02.2026
Венгрия дистанцируется от курса ЕС по Украине, считает турецкий аналитик
Размещение венгерской армии вблизи ключевых энергетических объектов свидетельствует о стремлении Будапешта дистанцироваться от общей политики Евросоюза по... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T13:47:00+03:00
2026-02-26T13:47:00+03:00
в мире
украина
будапешт
венгрия
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
украина
будапешт
венгрия
в мире, украина, будапешт, венгрия, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз
В мире, Украина, Будапешт, Венгрия, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз
Венгрия дистанцируется от курса ЕС по Украине, считает турецкий аналитик

Санджак: Венгрия не хочет становиться частью провальной политики ЕС по Украине

© AP Photo / Denes ErdosФлаг Венгрии в Будапеште
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Флаг Венгрии в Будапеште. Архивное фото
АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Размещение венгерской армии вблизи ключевых энергетических объектов свидетельствует о стремлении Будапешта дистанцироваться от общей политики Евросоюза по Украине и сосредоточиться на защите национальных интересов, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости турецкий эксперт по внешней политике Инандж Санджак.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерскую армию развернут вблизи ключевых энергообъектов для защиты от Украины.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
ЕК может использовать программу SAFE для давления на Венгрию, пишут СМИ
Вчера, 10:03
"Размещение венгерской армии рядом со стратегическими энергообъектами показывает, что Будапешт не хочет становиться частью провальной политики ЕС по Украине и стремится не оставлять безопасность своих граждан на произвол обстоятельств", — заявил собеседник агентства.
По мнению Санджака, такие шаги отражают усиливающуюся тенденцию внутри Евросоюза, при которой отдельные государства всё чаще отдают приоритет собственной безопасности и устойчивости энергетической системы на фоне продолжающейся региональной нестабильности. Он отметил, что энергетическая инфраструктура остаётся одной из наиболее уязвимых сфер в условиях конфликта вокруг Украины, поэтому её военная защита рассматривается как превентивная мера.
Эксперт указал, что действия Будапешта демонстрируют наличие серьёзных разногласий внутри ЕС относительно подходов к украинскому кризису. По его оценке, часть европейских стран всё более осторожно относится к политическим решениям Брюсселя, поскольку экономические и социальные последствия конфронтации напрямую отражаются на внутренней ситуации в этих государствах.
Кроме того, Санджак считает, что усиление охраны стратегических объектов говорит о подготовке европейских стран к затяжному периоду неопределённости. По его словам, правительства стремятся заранее снизить риски возможных перебоев в энергоснабжении, диверсионных угроз и сопутствующих кризисных факторов, что, по его мнению, подтверждает переход ряда стран ЕС к более прагматичной политике безопасности.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины.
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Венгерские военные - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Венгрия разместит войска возле энергообъектов для защиты от Украины
25 февраля, 14:49
 
В миреУкраинаБудапештВенгрияВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала