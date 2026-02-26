Венгрия дистанцируется от курса ЕС по Украине, считает турецкий аналитик

АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Размещение венгерской армии вблизи ключевых энергетических объектов свидетельствует о стремлении Будапешта дистанцироваться от общей политики Евросоюза по Украине и сосредоточиться на защите национальных интересов, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости турецкий эксперт по внешней политике Инандж Санджак.
Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерскую армию развернут вблизи ключевых энергообъектов для защиты от Украины.
По мнению Санджака, такие шаги отражают усиливающуюся тенденцию внутри Евросоюза, при которой отдельные государства всё чаще отдают приоритет собственной безопасности и устойчивости энергетической системы на фоне продолжающейся региональной нестабильности. Он отметил, что энергетическая инфраструктура остаётся одной из наиболее уязвимых сфер в условиях конфликта вокруг Украины, поэтому её военная защита рассматривается как превентивная мера.
Эксперт указал, что действия Будапешта демонстрируют наличие серьёзных разногласий внутри ЕС относительно подходов к украинскому кризису. По его оценке, часть европейских стран всё более осторожно относится к политическим решениям Брюсселя, поскольку экономические и социальные последствия конфронтации напрямую отражаются на внутренней ситуации в этих государствах.
Кроме того, Санджак считает, что усиление охраны стратегических объектов говорит о подготовке европейских стран к затяжному периоду неопределённости. По его словам, правительства стремятся заранее снизить риски возможных перебоев в энергоснабжении, диверсионных угроз и сопутствующих кризисных факторов, что, по его мнению, подтверждает переход ряда стран ЕС к более прагматичной политике безопасности.
Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины.
В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава, в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.
Как отмечал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, Киев перекрыл транзит по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
