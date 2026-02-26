Венгрия дистанцируется от курса ЕС по Украине, считает турецкий аналитик

АНКАРА, 26 фев — РИА Новости. Размещение венгерской армии вблизи ключевых энергетических объектов свидетельствует о стремлении Будапешта дистанцироваться от общей политики Евросоюза по Украине и сосредоточиться на защите национальных интересов, такое мнение выразил в комментарии РИА Новости турецкий эксперт по внешней политике Инандж Санджак.

"Размещение венгерской армии рядом со стратегическими энергообъектами показывает, что Будапешт не хочет становиться частью провальной политики ЕС по Украине и стремится не оставлять безопасность своих граждан на произвол обстоятельств", — заявил собеседник агентства.

По мнению Санджака, такие шаги отражают усиливающуюся тенденцию внутри Евросоюза, при которой отдельные государства всё чаще отдают приоритет собственной безопасности и устойчивости энергетической системы на фоне продолжающейся региональной нестабильности. Он отметил, что энергетическая инфраструктура остаётся одной из наиболее уязвимых сфер в условиях конфликта вокруг Украины, поэтому её военная защита рассматривается как превентивная мера.

Эксперт указал, что действия Будапешта демонстрируют наличие серьёзных разногласий внутри ЕС относительно подходов к украинскому кризису. По его оценке, часть европейских стран всё более осторожно относится к политическим решениям Брюсселя , поскольку экономические и социальные последствия конфронтации напрямую отражаются на внутренней ситуации в этих государствах.

Кроме того, Санджак считает, что усиление охраны стратегических объектов говорит о подготовке европейских стран к затяжному периоду неопределённости. По его словам, правительства стремятся заранее снизить риски возможных перебоев в энергоснабжении, диверсионных угроз и сопутствующих кризисных факторов, что, по его мнению, подтверждает переход ряда стран ЕС к более прагматичной политике безопасности.

Венгрия вместе со Словакией 27 января лишились поставок нефти по трубопроводу "Дружба" из-за остановки транзита со стороны Украины.

В понедельник Будапешт заблокировал очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Киеву из-за ситуации с нефтепроводом. Братислава , в свою очередь, объявила о прекращении аварийных поставок электроэнергии на Украину.