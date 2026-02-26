Рейтинг@Mail.ru
ФМБА в 2026 году может зарегистрировать вакцину от менингококковой инфекции
17:29 26.02.2026 (обновлено: 17:38 26.02.2026)
ФМБА в 2026 году может зарегистрировать вакцину от менингококковой инфекции
Регистрация вакцины от менингококковой инфекции ожидается в 2026 году, ее клинические исследования у детей начнутся в марте, рассказала РИА Новости глава ФМБА... РИА Новости, 26.02.2026
ФМБА в 2026 году может зарегистрировать вакцину от менингококковой инфекции

Шприц
Шприц
© РИА Новости / Павел Бедняков
Шприц. Архивное фото
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Регистрация вакцины от менингококковой инфекции ожидается в 2026 году, ее клинические исследования у детей начнутся в марте, рассказала РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.
«
"В январе мы получили разрешение на третью фазу клинических исследований у детей от 2 до 17 лет, и начнем эти исследования в марте. Поэтому мы надеемся, что если мы до конца года соберем этот материал, то может быть, уже на регистрацию будем подавать и детей от 2 до 17 лет в этом году", - сказала Скворцова.
Она добавила, что на данный момент полностью завершено включение взрослых добровольцев в группу третьей фазы клинических исследований.
"Сейчас уже идет период наблюдения по протоколу за этими пациентами, закончится в первом полугодии", - уточнила Скворцова.
Ранее глава агентства сообщала, что ФМБА в конце 2025 года подало заявку на регистрацию 5-валентной вакцины от менингококковой инфекции.
Сотрудник в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Врач рассказал о разработке вакцины против аллергии на пыльцу амброзии
Вчера, 12:53
 
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)ОбществоВероника Скворцова
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
