ФМБА в 2026 году может зарегистрировать вакцину от менингококковой инфекции
ФМБА в 2026 году может зарегистрировать вакцину от менингококковой инфекции - РИА Новости, 26.02.2026
ФМБА в 2026 году может зарегистрировать вакцину от менингококковой инфекции
Регистрация вакцины от менингококковой инфекции ожидается в 2026 году, ее клинические исследования у детей начнутся в марте, рассказала РИА Новости глава ФМБА
ФМБА в 2026 году может зарегистрировать вакцину от менингококковой инфекции
Скворцова: ФМБА в 2026 году может зарегистрировать вакцину от менингококка
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Регистрация вакцины от менингококковой инфекции ожидается в 2026 году, ее клинические исследования у детей начнутся в марте, рассказала РИА Новости глава ФМБА Вероника Скворцова.
"В январе мы получили разрешение на третью фазу клинических исследований у детей от 2 до 17 лет, и начнем эти исследования в марте. Поэтому мы надеемся, что если мы до конца года соберем этот материал, то может быть, уже на регистрацию будем подавать и детей от 2 до 17 лет в этом году", - сказала Скворцова
Она добавила, что на данный момент полностью завершено включение взрослых добровольцев в группу третьей фазы клинических исследований.
"Сейчас уже идет период наблюдения по протоколу за этими пациентами, закончится в первом полугодии", - уточнила Скворцова.
Ранее глава агентства сообщала, что ФМБА
в конце 2025 года подало заявку на регистрацию 5-валентной вакцины от менингококковой инфекции.