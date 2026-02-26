Рейтинг@Mail.ru
Умеров встретится с представителями США в Женеве - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/umerov-2076767925.html
Умеров встретится с представителями США в Женеве
Умеров встретится с представителями США в Женеве - РИА Новости, 26.02.2026
Умеров встретится с представителями США в Женеве
Встреча секретаря совета нацбезопасности Украины Рустема Умерова с представителями США, как ожидается, пройдет в Женеве в четверг. РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T00:07:00+03:00
2026-02-26T00:07:00+03:00
в мире
россия
женева (город)
украина
стив уиткофф
джаред кушнер
кирилл дмитриев
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893338822_420:34:2992:1481_1920x0_80_0_0_c8be32b52668f9496329171abbe46321.jpg
https://ria.ru/20260224/ankara-2076481799.html
https://ria.ru/20260225/uitkoff-2076655031.html
россия
женева (город)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893338822_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_81dd15adeeae8b010ad63fd9493f8ba2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, женева (город), украина, стив уиткофф, джаред кушнер, кирилл дмитриев, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Женева (город), Украина, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев, Мирный план США по Украине
Умеров встретится с представителями США в Женеве

Умеров встретится с представителями США в Женеве в четверг

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Встреча секретаря совета нацбезопасности Украины Рустема Умерова с представителями США, как ожидается, пройдет в Женеве в четверг.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф объявил, что он и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер намерены встретиться в Женеве с Умеровым. Как в среду заявил Владимир Зеленский, на встрече планируется обсудить восстановление Украины и подготовку к трехсторонней встрече с РФ, которая ориентировочно должна состояться в начале марта.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Глава МИД Турции провел переговоры с Умеровым в Анкаре
24 февраля, 18:07
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Умеров говорил, что на переговорах стороны достигли прогресс.
Принимавший участие в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию Уиткофф после встреч в Женеве пообещал хорошие новости в контексте украинского урегулирования в ближайшие недели. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 февраля отметил, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Соединенные Штаты с курса, согласованного в Анкоридже.
Как в среду сообщил РИА Новости дипломатический источник, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, как ожидается, прибудет в Женеву на переговоры с американской стороной в четверг. По его словам, Дмитриев будет встречаться "по своей линии" с американскими представителями, Уиткоффом и Кушнером.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Уиткофф заявил о большом числе "креативных идей" в переговорах по Украине
Вчера, 14:55
 
В миреРоссияЖенева (город)УкраинаСтив УиткоффДжаред КушнерКирилл ДмитриевМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала