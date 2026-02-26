Умеров встретится с представителями США в Женеве

ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Встреча секретаря совета нацбезопасности Украины Рустема Умерова с представителями США, как ожидается, пройдет в Женеве в четверг.
Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф объявил, что он и зять американского лидера Дональда Трампа Джаред Кушнер намерены встретиться в Женеве с Умеровым. Как в среду заявил Владимир Зеленский, на встрече планируется обсудить восстановление Украины и подготовку к трехсторонней встрече с РФ, которая ориентировочно должна состояться в начале марта.
Очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной прошел в Женеве 17-18 февраля. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по его итогам анонсировал новую встречу в ближайшее время. Умеров говорил, что на переговорах стороны достигли прогресс.
Принимавший участие в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию Уиткофф после встреч в Женеве пообещал хорошие новости в контексте украинского урегулирования в ближайшие недели. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 февраля отметил, что РФ ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Соединенные Штаты с курса, согласованного в Анкоридже.
Как в среду сообщил РИА Новости дипломатический источник, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, как ожидается, прибудет в Женеву на переговоры с американской стороной в четверг. По его словам, Дмитриев будет встречаться "по своей линии" с американскими представителями, Уиткоффом и Кушнером.